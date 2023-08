PRONTO IL CALENDARIO PER SPORT AL TRAMONTO L’INIZIATIVA DI WELLNESS CHE AFFIANCHERÀ SPORT ALL’ALBA:

Si ricorda che per partecipare all’iniziativa è necessaria la prenotazione, già disponibile online sullo stesso portale di Sport all’Alba sul Pontile: www.comune.fortedeimarmi.lu.it/sportpontile . Si coglie inoltre l’occasione per ricordare di presentarsi alle lezioni muniti di tappetino o apposito asciugamano e che, data la grande affluenza, si raccomanda, sia all’alba che al tramonto, in caso di impossibilità di partecipare ai corsi, di disdire la prenotazione entro la sera prima.