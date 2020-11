PRONTO ENTRO FINE ANNO IL PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI TASSIGNANO

PRONTO ENTRO FINE ANNO IL PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI TASSIGNANO COLLEGATA ALLA COSTRUZIONE DELL’HANGAR MILITARE

Saranno realizzati un parco giochi, un’area fitness, un campo sportivo e un parcheggio pubblico, oltre ad opere di mitigazione

In seguito all’avvio dei lavori del primo lotto di costruzione dell’hangar militare nell’area demaniale dell’esercito a Tassignano, che sarà utilizzato per il ricovero del dirigibile per lanci di addestramento con paracadute vincolati, l’amministrazione comunale, nei giorni scorsi, ha avuto un incontro con i progettisti e i referenti della sezione infrastrutture dell’Esercito per visionare lo stato di avanzamento del secondo lotto che prevede la riqualificazione dell’area di Tassignano. Un’opera importante a servizio dei cittadini che consiste nella realizzazione di interventi di mitigazione – piccole collinette e messa a dimora di circa 150 alberature – di un parco urbano con un percorso per il jogging, un’ area fitness e un parco giochi e il recupero del campo sportivo che sorgeva nell’area, che sarà in sintetico e a 11, recintato e illuminato con annesso spogliatoio. Nella zona, inoltre, aumenterà la possibilità di sosta, visto che saranno realizzate anche tre aree di parcheggio per un totale di circa 50 posti auto.

Un progetto complessivo di valorizzazione dell’area ottenuto dall’amministrazione Menesini, che si era comunque opposta alla realizzazione dell’hangar per il suo forte impatto, anche in seguito ad un ordine del giorno del consiglio comunale, grazie ad un’intesa con i Militari in sede di CoMiPa (Comitato misto paritetico).

I progettisti stanno definendo gli ultimi dettagli del progetto esecutivo del secondo lotto che sarà pronto entro fine anno, cui seguiranno le procedure di gara.

“L’hangar è certamente un’opera di grande impatto sul paesaggio – afferma l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo-. Ma grazie all’azione puntuale ed incisiva della nostra amministrazione siamo riusciti ad ottenere la realizzazione di un’opera di riqualificazione dell’area molto importante per il paese di Tassignano, che va a mitigare l’impatto della struttura militare e a valorizzare un’area che sta a cuore alla nostra comunità.Nascerà infatti un nuovo spazio verde per lo svago, il gioco dei più piccoli e lo sport. Di particolare importanza la realizzazione del campo sportivo che a Tassignano manca da circa 40 anni” .

Il secondo lotto di lavori, oltre alle opere di riqualificazione, prevede anche la realizzazione dell’area di servizi all’hangar, essenziale per rendere operativo il polo di addestramento con la realizzazione di servizi igienici e strutture in legno (uffici, spogliatoi, spazi per i custodi) a servizio dei militari.