Promossa la mini rotatoria all’incrocio Sauro-Santini

La mini rotatoria all’incrocio tra le vie Sauro e Santini resterà, in via definitiva, a regolare la circolazione stradale della zona. La soluzione, condivisa dal settore viabilità e lavori pubblici di Pietrasanta, con gli assessori Andrea Cosci e Matteo Marcucci e il supporto del Comando di Polizia Municipale, è stata sperimentata per quasi due mesi, in concomitanza con i lavori di Gaia Spa su via Garibaldi: “I riscontri sono stati positivi – riferisce l’assessore Andrea Cosci – per la fluidità della circolazione e il conseguente minor impatto ambientale, sotto il profilo sia dei rumori, sia delle emissioni di gas di scarico che erano le grandi criticità di questo tratto viario, finora irrisolte”.

Da qui l’emissione, da parte della Polizia Municipale, dei primi atti che sanciscono l’adozione permanente della mini rotatoria, a partire dal divieto di transito ai veicoli di lunghezza superiore a 12 metri (individuata come dimensione limite per compiere in sicurezza la manovra di svolta) nelle vie Santini e Sauro, ai quali seguiranno altri interventi come “un miglior posizionamento degli attraversamenti pedonali tracciati sul tratto interessato – ha aggiunto Matteo Marcucci, assessore ai lavori pubblici – e il rifacimento della stessa rotatoria, con materiali adeguati, per renderla completamente sormontabile evitandone il danneggiamento”. “I mezzi pesanti autorizzati al passaggio – sottolinea Cosci – saranno solo quelli destinati a operazioni di carico e scarico merci per le attività e le aziende che si trovano nella zona: non vogliamo che su via Garibaldi riprenda quel passaggio continuo di camion che attraversano la città, da via Santini e verso Massarosa”.

La novità, insieme agli interventi su palazzo Moroni (per l’allestimento di nuovi spazi espositivi) e sul complesso di Sant’Agostino (restauro di elementi interni e miglioramento dell’accessibilità) e alla realizzazione di marciapiedi e fognature sarà fra i temi del prossimo incontro programmato dall’amministrazione comunale con i residenti del centro storico, giovedì 1° dicembre (domani) alle 18, nella sala polifunzionale della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana in via del Marzocco.

