Garfagnana terra unica oltre che un’ affermazione descrittiva del nostro territorio è anche e soprattutto una grande manifestazione di successo che va in scena in novembre . Purtroppo nel 2020 , per i motivi che tutti ben conosciamo, l’evento non si è svolto in senso fisico ma , grazie a NoiTv (pagina ufficiale) ed in particolar modo a “i colori del Serchio ” del grande Abramo Rossi siamo riusciti a farla vivere in una serie d’incontri con le associazioni protagoniste del Local street food.

Da domani presenteremo le puntate andate in onda e rivivremo insieme Garfagnana Terra Unica.