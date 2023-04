PROGRAMMATI NUOVE ASFALTATURE E SISTEMAZIONI DI MARCIAPIEDI:

SI INVESTONO OLTRE 280 MILA EURO AD ALTOPASCIO

ALTOPASCIO, 7 aprile 2023 – Nuovi asfalti e marciapiedi rinnovati: prosegue l’operazione decoro nel centro e nelle frazioni della cittadina del Tau. Un impegno che l’amministrazione D’Ambrosio sta portando avanti con regolarità con l’obiettivo di consegnare maggiore sicurezza – e quindi vivibilità – e bellezza sulle strade del territorio, dando la priorità alle zone che necessitano di interventi tempestivi.

«Proseguiamo con la manutenzione e il risanamento delle strade comunali e dei marciapiedi – spiegano il sindaco, Sara D’Ambrosio e l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Mastromei -. Procediamo secondo un ordine di priorità in base alle varie necessità. Un’operazione “a tappeto” che ci permetterà di restituire alla cittadinanza luoghi belli e sicuri. L’impegno per la cura e la manutenzione del territorio ci ha portato ad investire già circa 500 mila euro: con questa nuova tranche di lavori che partirà a breve portiamo sul territorio cantieri per oltre 280 mila euro».

GLI INTERVENTI. Ad Altopascio capoluogo sono iniziati i lavori di livellamento e preparazione dei marciapiedi in via Mazzini, via Turati e Corte Bartolini (circa 40 mila euro).

Tra aprile e maggio, in via Regina Margherita e nel tratto di via delle Cerbaie saranno ripristinati gli asfalti e saranno adeguati chiusini e caditoie che attualmente creano dissesti (35 mila euro). Infine, sempre nel capoluogo tra maggio e giugno, si interverrà su via Cavalieri di Vittorio Veneto (70 mila euro per nuovi asfalti, ricariche per risanare il fondo stradale e adeguamento dei chiusini), via Rossini e via Fratelli Rosselli, nel tratto tra via Casali e via Regina Margherita (42 mila euro). I lavori di asfaltatura interesseranno anche via Lungo Fosso di Montecarlo a Marginone (in aprile, 80mila euro) e la strada vicinale di Corte Tocchini a Badia Pozzeveri (entro settembre 20 mila euro).