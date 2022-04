Progetto-Stagi ancora non pervenuto

Ad oggi, mercoledì 13 aprile, il Comune di Pietrasanta non ha ancora ricevuto dalla Provincia di Lucca il progetto preliminare elaborato per l’istituto “Stagio Stagi” dall’ente di Palazzo Ducale.

“Ormai è diventato un mistero – commenta il sindaco Alberto Stefano Giovannetti, che ha anche la delega all’urbanistica – nell’incontro in videoconferenza di lunedì 4 aprile, ci avevano assicurato che l’avrebbero inviato in giornata. Tralasciando l’ormai ‘antica’ richiesta che inoltrammo, via Pec, nel settembre 2021”.

La Provincia ha, invece, presentato puntualmente l’osservazione ai piani urbanistici riferita allo “Stagi”, che secondo il progetto finanziato con 16 milioni di euro deve essere demolito: “Ma ancora non ci è dato sapere in quali termini, se in toto o in parte – prosegue Giovannetti – né possiamo avere idea di cosa si sta parlando, perché del progetto abbiamo solo informazioni frammentarie e riportate. E per fortuna che, a Pietrasanta, abbiamo anche il vice presidente della Provincia…”

Il primo cittadino avanza un ultimo appello: “Sarebbe un bel regalo di Pasqua – conclude – se qualcuno riuscisse, finalmente, a farci arrivare questo documento. A questo punto è una questione di rispetto. Non tanto per me, ma per quelle 700 persone che studiano e lavorano allo ‘Stagi’”.