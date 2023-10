Progetto “Pianeta Terra”, a Porcari 32 nuovi alberi in sei diversi luoghi del paese

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca finanzierà anche la manutenzione

Trentadue nuovi alberi cresceranno sul territorio comunale di Porcari grazie all’impegno assunto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca con il progetto Pianeta Terra – Alberi per il futuro. Dopo i sopralluoghi tecnici dello scorso giugno per individuare gli spazi urbani più idonei e attrezzati ad accogliere le nuove piante, in questi giorni è arrivato il via libera dell’ente di piazza Felice Orsi per l’effettiva messa a dimora in sei diverse aree del paese.

Otto nuovi alberi verranno piantati nel giardino della scuola dell’infanzia di via Giannini e cinque in quello della scuola dell’infanzia di via Boccaione. In località Poggetto, nel parco intitolato alla famiglia Malanca, cresceranno due alberi; sei nuove piante troveranno spazio nel parco La Guerrina e, infine, undici alberi porteranno aree d’ombra allo sgambatoio di via Cavanis.

“Un segnale concreto che arriva proprio alla vigilia della seconda edizione del Pianeta Terra Festival a Lucca – dice l’assessore all’ambiente, Simone Giannini – e che per Porcari rappresenta una risposta alle sollecitazioni ricevute anche dal partecipato incontro con Stefano Mancuso, ospite dello scorso Giugno Porcarese. Piantare alberi riduce l’incidenza delle emissioni di anidride carbonica e delle polveri sottili: un gesto semplice e antico che può migliorare la qualità dell’aria e contrastare i cambiamenti climatici. Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio per la lungimiranza e la sensibilità di questo investimento sul patrimonio arboreo di Porcari”.

“Alla vigilia di Pianeta Terra Festival non poteva esserci notizia migliore. Vediamo mettere in pratica azioni concrete – spiega Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca – che traducono i buoni propositi in iniziative realmente efficaci per il benessere delle comunità e, per estensione, del mondo intero. Sui temi della sostenibilità la Fondazione persegue una linea ideale che vede andare di pari passo l’impegno nella ricerca, nella divulgazione e, ovviamente, nella costruzione di progetti caratterizzati da un diretto impatto sulla qualità della vita delle persone”.

Gli alberi che saranno piantati nei prossimi mesi avranno già raggiunto una buona altezza e verranno posizionati, su esplicita richiesta dell’amministrazione comunale, in prossimità di fontane pubbliche. Si intende così facilitare l’innaffiatura delle piante e tutte quelle operazioni di manutenzione che si renderanno necessarie nel tempo e delle quali si occuperà l’azienda vivaistica Giardini Paola Favilla di Picciorana incaricata dalla Fondazione. La cura dei nuovi trentadue alberi, infatti, completa il progetto e gli assicura continuità.