Progetto nazionale Qualità dell’Abitare: secondo incontro partecipativo per la riconversione dell’ex Oleificio Borella

Prosegue il percorso di informazione e partecipazione dei cittadini che intendono seguire le attività, del Comune di Lucca, rispetto al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare.

L’amministrazione comunale parteciperà a questo importante progetto nazionale che ha come finalità la riduzione del disagio abitativo e insediativo, e l’incremento della qualità dell’abitare, attraverso processi di rigenerazione urbana. Per questo motivo sta predisponendo una proposta che sviluppi un obiettivo di rigenerazione urbana che, partendo dalla riconversione dell’area ex Oleificio Borella, da destinare alla realizzazione di alloggi di edilizia popolare, coinvolga anche la riqualificazione di altre aree del territorio comunale.

In questa ottica, il Comune di Lucca, intende accompagnare lo sviluppo e la predisposizione della proposta con un processo informativo e partecipativo che avrà la finalità, non solo di informare, ma anche di raccogliere idee e proposte che andranno ad arricchire la proposta progettuale. I contributi dei cittadini e delle associazioni lucchesi, saranno indispensabili per poi realizzare progetti e azioni di rigenerazione dei tessuti urbanistici e sociali.

Il secondo laboratorio, che per ragioni di sicurezza si svolgerà online, si terrà mercoledì 24 febbraio alle ore 17,30. Per partecipare è necessario iscriversi al modulo online cliccando sul seguente link http://bit.ly/QALUCCA Il link alla piattaforma sulla quale si svolgerà l’evento, verrà inviato alla email con la quale ci si è registrati.

