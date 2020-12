Progetto “Giovani per i giovani”.

Selezione dei candidati per il tirocinio formativo presso il Comune di Pescaglia.

Il Comune di Pescaglia intende attivare per l’anno 2021, il progetto di tirocinio non curriculare “Giovani per i giovani” nell’ambito del Bando promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Sarà quindi selezionata una persona, con l’obiettivo promosso dalla Fondazione di sostenere l’inserimento e reinserimento lavorativo.