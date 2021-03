Progetto Comunità Aperta – Troppi disagi agli utenti che devono recarsi a Viareggio

Siamo rammaricati a causa dei gravi disagi arrecati ai nostri utenti che saranno costretti, durante una grave situazione sanitaria, a recarsi al SERD di Viareggio.

Inutile dire che tale disagio ha creato scompenso tra i molti ragazzi, i quali rivendicano il loro diritto alle cure.

Purtroppo, nonostante gli sforzi finanziari del PCA, costretto all ‘elemosina fino al punto di indebitarsi, nonostante i numerosi ed accorati appelli fatti in ogni dove ma rimasti inascoltati, la situazione non è cambiata.

Apprezziamo lo sforzo dei Comuni di Pietrasanta, Seravezza e Forte dei Marmi, mentre Camaiore e Stazzema non hanno mai manifestato l’intenzione di collaborare.

Infine la nostra ASL, alla quale da anni facciamo inutilmente presente che il budget non è sufficiente per il fabbisogno di un servizio sul territorio che già operava ai minimi termini, non ha ancora concretizzato le promesse fatte.

Le dipendenze non sono malattie di serie b, devo avere l’attenzione che meritano.

Il lento spegnimento di un servizio così essenziale rappresenta una sconfitta per tutti e rimane l’amaro in bocca per la latitanza della classe politica locale, la quale non è riuscita ad imporsi, rivendicando un servizio così importante.

Nel frattempo, rileviamo che il crimine non si arresta, ma anzi si organizza: spaccio h24 e consumatori che crescono a vista d’occhio.

I DIPENDENTI

PCA