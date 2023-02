PROGETTO ‘CO.LLA’: UN AVVISO PER SELEZIONARE 5 GIOVANI INTERESSATI A PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE SULLA COMUNICAZIONE SOCIAL

L’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione S.o.f.a. ha pubblicato un avviso pubblico per individuare 5 giovani di età compresa tra i 20 e i 25 anni interessati a partecipare ad un corso di formazione sui temi della comunicazione social nell’ambito del progetto Co.lla. (Centro e laboratori giovani). ‘Co.ll.a.’ è un progetto che intende sviluppare gli spazi aggregativi promuovendo attività ludiche, ricreative, sociali, educative, culturali e formative; promuovere una rinnovata socialità di quartiere attraverso reti di comunità ed iniziative di animazione, l’integrazione tra le diverse dimensioni (abitare, consumare, fruire), nonchè la sperimentazione di nuovi servizi comunitari ispirati al principio della prossimità e la promozione di nuovi modelli di gestione degli spazi urbani ispirati ad approcci collaborativi che valorizzino il contributo dell’associazionismo e della cittadinanza attiva.

Il laboratorio teorico e pratico di comunicazione, in particolare di social media management, si svolgerà da marzo a giugno. La prima parte del laboratorio (3 incontri da 2 ore ciascuno) che prenderà il via dalla settimana del 13 marzo sarà in aula/online e fornirà nozioni sull’uso dei Social, in particolare di Facebook e Instagram. Il resto del laboratorio sarà sul campo, andando a comunicare e promuovere le varie attività di progetto e i diversi partner coinvolti, così come gli spazi dei centri giovani.I giovani selezionati riceveranno una formazione specifica e saranno poi impegnati nella realizzazione dei contenuti relativi al progetto ‘Co.ll.a.’ da comunicare tramite i diversi mezzi di comunicazione social. La partecipazione alle attività garantirà ai partecipanti un compenso e/o un rimborso spese forfettario, che saranno differenziati sulla base delle attività svolte e dell’impegno richiesto.

La domanda di partecipazione può essere presentata da giovani dai 20 ai 25 anni (nati nel periodo 1 gennaio 1998 – 31 dicembre 2003) residenti nel Comune di Capannori, entro e non oltre le ore 24.00 di lunedì 6 Marzo 2023, all’indirizzo mail sofa.lucca@gmail.com, specificando nell’oggetto: “Domanda di partecipazione Progetto C.o.ll.a. . L’avviso di selezione è pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione ‘Giovani’.