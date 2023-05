PROGETTO CO.LLA. – CENTRO E LABORATORI GIOVANI: GLI APPUNTAMENTI DELLA PROSSIMA SETTIMANA

Prosegue con tanti appuntamenti il progetto Co.lla. – Centro e Laboratori giovani, realizzato dal Comune in collaborazione con alcune associazioni del territorio, con l’obiettivo di sviluppare spazi aggregativi per i giovani promuovendo attività ludiche, ricreative, sociali, educative, culturali e formative e di promuovere una rinnovata socialità di quartiere attraverso reti di comunità ed iniziative di animazione.

“Siamo soddisfatti per l’andamento delle tante iniziative nate dall’importante percorso partecipativo realizzato con i giovani del nostro territorio nell’ambito del progetto ‘Co.lla.’ Sono stati infatti proprio loro a scegliere le tante attività attualmente in corso- spiega il vice sindaco con delega alle politiche giovanili, Matteo Francesconi -. Ringrazio quindi le ragazze e i ragazzi che hanno dato e stanno ancora dando il loro prezioso contributo. Anche per la prossima settimana, così come per quelle successive, sono tanti gli appuntamenti di tipo culturale, educativo e ludico in calendario a Logos e ad Artèmisia. Invito tutti i giovani a parteciparvi per fare nuove esperienze in compagnia dei propri coetanei”.

Questa la programmazione degli eventi della prossima settimana:

lunedì 15 maggio dalle 19.30 alle 21.30 percorso partecipativo “Quali spazi per i giovani? Vieni a dire la tua!”, tu vieni l’aperitivo è offerto, presso polo culturale Artèmisia; dalle 18.00 alle 20.00 spazio di ascolto “Alunni, Scuola, Famiglia” presso Logos Marlia; martedì 16 dalle 21.00 alle 24.00 “Giochi da tavolo” presso Logos Marlia; giovedì 18 dalle 15.00 alle 17.00 “Strumenta Fashion” presso il Polo Culturale Artèmisia; dalle 17.30 alle 19.30 “Corso di Biliardino” presso Logos Marlia; venerdì 19 dalle 21.00 alle 22.30 “Sportello Benessere- incontro collettivo ” presso Logos Marlia; dalle 17.00 alle 19.00 “Laboratorio teatrale” presso Logos Marlia; dalle ore 21.00 alle 24.00 incontro “Segni particolari: Alpinista” presso la Sala Pardi del Polo Culturale Artèmisia; sabato 20 dalle 15.00 alle 17.00 corso di Skateboarding presso Logos Marlia, spazio esterno; dalle 15.30 alle 18.30 incontro “Comunicazione empatica/non violenta” presso Logos Marlia.

Gli incontri sono aperti a tutti i giovani. Per informazioni tel. 331 6578335; giovani@comune.capannori.lu.it .