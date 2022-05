PROGETTO ANZIANI donazione di attrezzature sanitarie dal Rotary Club di Lucca

Il Rotary Club Lucca ha inserito tra i services dell’annata, un “Progetto anziani” consistente nel dotare le due Case di Riposo RSA di Monte San Quirico e della Pia Casa di attrezzature sanitarie che agevoleranno il rilevamento di parametri degli anziani assistiti in queste strutture. In particolare si tratta

– n. 2 monitor multiparametrici;

– n. 2 carrelli porta strumenti;

– n. 2 sedie con bilancia pesapersone;

-n. 2 bilance a dinamometro da applicare ai sollevatori.

Inoltre, per venire incontro alle esigenze di un soggiorno più sereno, il progetto ha previsto anche la donazione di 2 televisori da 56 pollici.

La donazione delle attrezzature sanitarie e dei televisori è avvenuta ieri mattina (sabato 21 maggio) alla Pia Casa alla presenza degli ospiti nel corso di una cerimonia, alla quale sono intervenuti il Presidente del Rotary Club Lucca Carlo Lazzarini, il Segretario Paolo Bortolotti accompagnati dai soci Stefano Giurlani e Vittorio Armani. La cerimonia ha visto inoltre la presenza dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Lucca Valeria Giglioli, della Responsabile dei servizi sociali del Comune di Lucca Roberta Torre, e dei responsabili delle due Case RSA di Lucca e di Monte San Quirico, rispettivamente Gerina Fratello e Francesco Iacoboni.

Nel suo intervento di saluto Carlo Lazzerini e Paolo Bortolotti, insieme a parole di ringraziamento per il meritorio lavoro che quotidianamente viene svolto da tutto il personale medico delle Case RSA, hanno sottolineato come tra gli interventi effettuati dal Club per contrastare la pandemia da Covid 19, sia stato giusto aver pensato anche agli anziani ospiti delle case stesse, ed alle loro esigenze di un più piacevole soggiorno.