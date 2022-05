Progetti PON: più di 100.000 euro vinti dall’Istituto Comprensivo di Pescaglia.

Nell’ 80^ puntata di VIVI Pescaglia, la video rubrica settimanale dell’amministrazione, il Vice Sindaco e Assessore alla Scuola Valerio Bianchi insieme alla Docente Vicaria dell’Istituto Comprensivo di Pescaglia Roberta Giusti, hanno presentato cinque importanti progetti PON (Piano Operativo Nazionale – Fondi Strutturali Europei), che la Scuola di Pescaglia è riuscita a vincere aggiudicandosi un finanziamento complessivo di circa 103.800,00 euro.

39.747,00 euro andranno per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, dotando gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi, oltre che il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired che wireless.

17.766,40 euro saranno invece indirizzati verso la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, strumentazione indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive. La nuova strumentazione andrà a sostituire le lavagne elettroniche LIM che verranno ricollocate negli spazi dei laboratori delle scuole, sia primarie e secondarie che dell’Infanzia.

5.280,11 euro giungono invece dal Progetto Inclusione Scolastica che consentirà l’acquisto di supporti, libri e kit didattici a favore di studentesse e studenti in difficoltà, ma anche l’acquisto di sussidi specifici per alunni con bisogni educativi speciali, garantendo pari opportunità e diritto allo studio.

L’Istituto Comprensivo di Pescaglia è inoltre in graduatoria per un progetto per la realizzazione di ambienti per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” con un finanziamento di 25.000,00 euro. Il progetto prevede la realizzazione o la risistemazione di orti didattici e di giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili, all’interno di uno più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo, volti anche a riqualificare giardini e cortili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di apprendimento delle discipline curricolari, delle scienze, delle arti, dell’alimentazione, degli stili di vita salutari, della sostenibilità, favorendo nelle studentesse e negli studenti una comprensione esperienziale e immersiva del mondo naturale e una educazione ambientale significativa e duratura.

Il PNSD, Piano Nazionale Scuola Digitale – Progetto Make, finanzierà inoltre l’Istituto Comprensivo di Pescaglia di ulteriori 16.000,00 euro per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). La Scuola si doterà di 60 nuovi piccoli robot con tutte le app necessarie all’attività di programmazione e di visori 3D per la relizzazione di percorsi virtuali. Verranno inoltre acquistati particolari materiali per l’apprendimento della matematica e piccoli plotter e stampanti 3D che si andranno ad aggiungere alla grossa strumentazione che è già presente nella Scuola di Pescaglia.

L’innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola – dice Roberta Giusti Docente Vicaria dell’Istituto Comprensivo di Pescaglia – rappresenta, una sfida fondamentale per il miglioramento dell’efficacia didattica e per l’acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali e di comunicazione oltre che ad accrescere la capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento e di pensiero critico.