Progetti e finanziamenti per la scogliera di Gallicano

GALLICANO – Nel decreto del 23 febbraio scorso a firma del Ministro degli Interni, si è resa nota la lista dei comuni che hanno beneficiato di finanziamenti che riguardano la messa in sicurezza del territorio e degli edifici.

Si è trattato di un’operazione importante da parte del Ministero degli Interni che in questa prima fase ha finanziato oltre 8000 progetti con 1 miliardo e 850 milioni di Euro, tante le opere finanziate nella nostra provincia e tanti anche i comuni, tra questi c’è Gallicano che ha visto finanziare più progetti, tra cui la messa in sicurezza di quello che rimane della ex scogliera di Gallicano che proteggeva la zona dello stadio Comunale di gallicano e di altri impianti. Da alcuni anni ad ogni piena del Serchio il fiume si è portato via una parte della strada e del parcheggio mettendo così a rischio tutte le attività che si svolgono in questa area.