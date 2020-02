Proficuo incontro stamattina a San Romano con gli abitanti del paese e di Motrone.

Proficuo incontro stamattina a San Romano con gli abitanti del paese e di Motrone. Abbiamo spiegato nei dettagli le modalità e la tempistica di intervento per la frana lungo la strada che porta alle due frazioni.

L’intervento in corso, eseguito in somma urgenza, andrà avanti, verosimilmente, per quindici giorni (maltempo permettendo), tempo nel quale la strada sarà chiusa negli orari dei lavori, salvo situazioni particolari, e aperta il resto del tempo con sorveglianza h24 di personale e volontari. L’installazione di nuovi geobloc ci consentirà di riaprire normalmente la viabilità.