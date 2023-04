Processo plusvalenze, accolto il ricorso della Juventus: Restituiti i 15 punti, è terza!

In molti diranno che è un campionato “falsato”. Tanti altri diranno che è un andazzo all’italiana. E certo è difficile dire che sia normale, visto l’importanza del calcio in Italia (anche se i campionati importanti, vista la nostra decadenza economica sono ormai altrove, a Parigi o In Inghilterra o a Monaco) prima urlare al lupo, penalizzare una squadra e non l’ultima in classifica, mentre si dice che la “macagna” ce l’hanno anche altre squadre. Provocare terremoti…poi tutto come prima! E da stasera la Juventus è terza in classifica!

La richiesta della società è stata infatti, accolta dal Collegio di garanzia del Coni per le posizioni di Pavel Nedved, Paolo Garimberti e Enrico Vellano. Respinta, invece, per Andrea Agnelli, Fabio Paratici e Enrico Cherubini

Il Collegio di Garanzia Coni ha accolto il ricorso della Juventus contro la sentenza di 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, rinviando però gli atti alla giustizia della Federcalcio per una nuova valutazione.

Accolto anche l’appello di Pavel Nedved, Paolo Garimberti e Enrico Vellano, posizioni queste che diventano determinanti secondo il Collegio per la rideterminazione della sanzione da parte della giustizia Figc.

Il Collegio ha ufficializzato la notizia anticipata dall’ANSA, spiegando nel dispositivo di aver “accolto i ricorsi di Vellano, Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli – Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio/FIGC e altri) e della Juventus, nei termini e nei limiti di cui in motivazione, e ha rinviato alla Corte Federale di Appello perché, in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus”.

La Lega di serie A ha appena ufficializzato sul suo sito la nuova classifica di serie A, dopo il dispositivo del Collegio di Garanzia che ha accolto il ricorso Juve rinviando alla giustiza Figc per una nuova valutazione sul meno 15. In base all’attuale dispositivo, la Juve torna terza, a 59 punti dietro la Lazio (61) e davanti alla Roma (56).