PROCEDE L’ITER PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DI CAMIGLIANO E DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA PICCOLA

La giunta ha approvato il progetto definitivo in linea tecnica



Prosegue l’iter per realizzare lavori di manutenzione straordinaria per gli spogliatoi della palestra di Camigliano e per la copertura della palestra piccola. La giunta ha approvato il progetto definitivo in linea tecnica dell’intervento che prevede un investimento complessivo di 430 mila euro al fine di reperire i finanziamenti necessari tramite la partecipazione al bando della Regione Toscana per il sostegno ad investimenti in materia di impiantistica e spazi sportivi pubblici destinati alle attività motorio- sportive.

Per quanto riguarda la palestra grande, utilizzata dagli studenti della scuola secondaria di primo grado, il progetto prevede la ristrutturazione degli spogliatoi e dei servizi igienici con il rifacimento totale degli impianti, della pavimentazione e dei rivestimenti e la sostituzione di tutti i sanitari, scarichi e tubazioni di adduzione acqua (docce, lavabi, vasi ecc.) e degli infissi. Prevista, inoltre, la tinteggiatura di tutti gli ambienti. Per quanto riguarda la palestra piccola, frequentata dagli alunni della scuola primaria di Camigliano, per ovviare al fenomeno delle infiltrazioni d’acqua è in programma il rifacimento della copertura tramite la rimozione del telo in PVC deterioriato nella parte centrale e la successiva posa in opera di un nuovo telo. Inoltre sarà realizzato un nuovo manto di copertura in acciaio sostenuto da una capriata in acciaio appoggiata sull’esistente solaio di copertura degli spogliatoi.

“L’impianto sportivo della palestra dell’Istituto comprensivo di Camigliano svolge un ruolo importante per lo sport sul nostro territorio accogliendo un grande bacino di utenza – sostiene l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Oltre all’utilizzo didattico giornaliero, questa struttura sportiva accoglie infatti da tempo anche molte attività sportive extra scolastiche ospitando, tra l’altro, i corsi sportivi comunali. Riteniamo quindi necessario che sia la palestra grande che quella piccola vengano adeguatamente ristrutturate e rese così più funzionali, decorose e sicure non solo per tutti gli studenti che le utilizzano durante l’orario scolastico, ma anche per gli sportivi e i cittadini che frequentano l’impianto sportivo in orario extra scolastico”.