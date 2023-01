Entro il prossimo 17 febbraio si possono presentare osservazioni al Comune

PROCEDE L’ITER DELLA VARIANTE URBANISTICA PER IL SOTTOPASSO DI QUERCETA: INCONTRO PUBBLICO IL 1° FEBBRAIO

SERAVEZZA – Si terrà mercoledì 1 febbraio, alle ore 21 presso la sala riunioni della Croce Bianca di Querceta (in via Generale Dalla Chiesa n. 158), la riunione per la presentazione della variante urbanistica sul progetto di fattibilità per la realizzazione del sottopasso di Querceta, in sostituzione al cavalcaferrovia.

Lo rende noto l’ingegner Luca Fantini, garante della partecipazione ed informazione per la formazione, adozione e approvazione della variante al regolamento urbanistico, a seguito dell’adozione della variante da parte del consiglio comunale, nel corso della seduta dello scorso 28 dicembre.

L’incontro pubblico, finalizzato ad assicurare un adeguato livello partecipativo dei cittadini, vedrà la presenza del responsabile del procedimento, l’ingegner Roberto Orsini, e dei progettisti della variante, così da illustrare le principali caratteristiche dell’opera.

Intanto stamani (mercoledì 18 gennaio) è stata pubblicata sul BURT, il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, l’adozione della variante. Questo significa che decorrono da questa data i trenta giorni durante i quali si possono presentare osservazioni. Entro il prossimo 17 febbraio, infatti, è possibile inoltrare osservazioni relative alla variante al Comune di Seravezza, Ufficio Protocollo, via XXIX Maggio n. 22, 55047 Seravezza (Lu), oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.seravezza@ postacert.toscana.it. Si ricorda che, optando per l’invio attraverso PEC, deve essere certificata anche la posta del mittente.

Tutta la documentazione relativa alla variante è consultabile, in libera visione, presso gli uffici del Settore 1 Tecnico Operativo – Ufficio lavori pubblici, nella sede municipale di Seravezza; in formato elettronico sul sito web del Comune di Seravezza (www.comune.seravezza.lucca.it ), all’interno dei servizi in evidenza, seguendo il percorso Urbanistica – Piani attuativi e varianti – Varianti; oppure contattando il garante ing. Fantini all’indirizzo email luca.fantini@comune.seravezza. lucca.it o al recapito telefonico 0584 757758.