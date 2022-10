PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’ISTUTUTO ALBERGHIERO. LA LEGA INCONTRA IL DIRIGENTE SCOLASTICO.

PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’ISTUTUTO ALBERGHIERO. LA LEGA INCONTRA IL DIRIGENTE SCOLASTICO.

Questa mattina, previo appuntamento già dalla settimana scorsa, la Consigliera Maria D, Pacchini , con la Responsabile Enti locali della Lega di Viareggio Alfreda Del Carlo, hanno incontrato il Dirigente dell’Istituto Marconi, Prof. Lorenzo Isoppo, per avere un quadro conoscitivo della situazione attuale.

A seguito degli ultimi avvenimenti, relativi alle intrusioni nel cantiere e per conoscere lo stato dell’opera in corso- queste le parole della consigliera della Lega- abbiamo ritenuto necessario interloquire con il Dirigente scolastico, così da capire quali siano i prossimi step, da parte della Provincia di Lucca, competente per il complesso scolastico. – Il prof. Isoppo, che ha ringraziato per il nostro interessamento, ha anche tenuto a precisare di avere un costante scambio con tecnici e dirigenti della Provincia e di ricevere segnali positivi. Per quanto di sua conoscenza, ci ha comunicato che, dopo la conclusione del primo lotto di intervento, l’aumento esponenziale dei prezzi dei materiali ha costretto gli addetti ai lavori ad una revisione di budget e prezzi per il secondo lotto, ma che i bandi per l’assegnazione dei lavori dovrebbero essere definiti entro la fine dell’anno in corso, così da poter vedere i primi interventi con l’inizio del nuovo anno.-

Per quanto riguarda le intrusioni nel cantiere del Collegio Colombo, sono state attuate dalla dirigenza scolastica le necessarie allerte agli organi competenti e alla stessa Provincia, ma si sa – continua la Consigliera Pacchini – che l’attenzione e il controllo non devono mai calare e, come detto dal Prof. Isoppo, un cantiere che lavora, costituisce di sicuro un buon deterrente- .

-Altra problematica, emersa dall’incontro, è la “frammentazione” dell’Istituto, con intere classi che non possono interagire a causa dell’ubicazione degli spazi a loro in uso, come ad esempio i laboratori di cucina, ben organizzati, ma lontani tra loro, o un intero piano di classi nuove e luminose ma, in un altro istituto, così come rilevato dal nostro illustre interlocutore.

-Auspichiamo che l’assegnazione dei lavori oggetto di bando, sia formato quanto prima, visto che i lavori del primo lotto sono ormai conclusi da molto tempo e non dubitiamo che sia tutelata la qualità dell’opera e la sua sicurezza, perchè diventi uno strumento all’avanguardia nella formazione di operatori di un settore così rilevante, specie in un territorio a vocazione turistica come il nostro- conclude la Consigliera Pacchini- la tematica è prioritaria e, per quanto ci riguarda, oltre ad essere a disposizione nell’ascolto delle esigenze della scuola, continueremo a monitorare la situazione, riservandoci l’interessamento dei gruppi consiliari sovracomunali, a cominciare dal nostro Gruppo Consiliare Provinciale.

Maria D. Pacchini – Alfreda Del Carlo