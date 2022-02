Bertieri Yamila consigliere comunale a Borgo a Mozzano con il gruppo Orgoglio Comune a seguito di molti malumori che le sono sopraggiunti dai cittadini ha svolto un sopralluogo presso il cimitero di Borgo a Mozzano.

Recandomi sul posto ho potuto accertare- esordisce Bertieri- la pericolosità di uno dei muri principali con le suddette piastre di rivestimento mancanti poste alla base .

La parete in questione risulta staccata e pericolante, situazione forse dovuta anche dal trascorrere del tempo e dalle intemperie che avvengono sul territorio ma, come si evince dalle foto, sembra sia necessario un transennamento dell’area per scongiurare infortuni che si possono creare nel transito dei cittadini.