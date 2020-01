Pro Loco Seravezza – Sabato 18 gennaio: presentazione del nuovo dépliant di promozione del territorio

Sabato 18 Gennaio, alle ore 16,30, la Pro Loco di Seravezza invita tutti presso la Sala Romeo Salvatori, in via Corrado del Greco, dove avrà luogo la presentazione del nuovo dépliant “Seravezza e il suo territorio”, pregevole iniziativa promossa dall’Associazione Turistica della Città Medicea.

Il pieghevole, realizzato da Francesco Cavaliere, tirocinante dell’Università di Pisa presso la Pro Loco, è stato ideato per divulgare la storia del Comune di Seravezza e delle sue Frazioni. Grazie al suo formato, sarà comodamente fruibile sia dal punto di vista turistico che, più in generale, da coloro che intendano arricchire la propria conoscenza su questo meraviglioso territorio, con un patrimonio storico-artistico e paesaggistico unico al mondo, ricco di tradizioni popolari e di intimi e accoglienti scorci, nascosti nei borghi dei centri storici.

Francesco Cavaliere rientra nell’accordo che la Pro Loco, già da alcuni anni, ha concluso con le Università Pisane, le quali selezionano, di volta in volta, tirocinanti chiamati presso gli uffici dell’Associazione a curare e sviluppare nuovi progetti, in materia di promozione del territorio. Francesco, con i suoi approfondimenti, ha preso in esame tutti gli aspetti storico-culturali e artistici di questi luoghi, creando una minuziosa sintesi in formato tascabile, destinata a diventare un’irrinunciabile risorsa per chi si accinge a visitare Seravezza per la prima volta o per coloro che, pur conoscendola, desiderano avere piena contezza di un patrimonio che rimane, nella maggioranza dei casi, ai piu’, sconosciuto.

Un appuntamento da non perdere!