Pro Loco Seravezza – Lunedì 6 gennaio vi aspetta la Befana Volante, con musica, giochi e molto altro

L’appuntamento è per il 6 gennaio, alle ore 14.30, in Piazza Carducci a Seravezza, dove vi attenderà uno spettacolo unico con la discesa della Befana Volante, la musica, l’esibizione della Filarmonica di Riomagno, la caccia al tesoro, l’esibizione di ballo, il laboratorio artistico per bambini, giocolieri, trampolieri, lo spettacolo di fuoco e, per non deludere proprio nessuno, croccanti panzaelle e cioccolata calda.

La Pro Loco di Seravezza vi aspetta!