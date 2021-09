PRO LOCO SERAVEZZA – EVENTI DAL 6 AL 12 SETTEMBRE 2021

Per accedere a molti degli eventi indicati in questo notiziario è necessaria la Certificazione Verde Covid-19. Per ogni dettaglio rivolgersi agli organizzatori dei singoli eventi. La Certificazione si ottiene con la vaccinazione (da 15gg dopo la 1a dose), un tampone con esito negativo entro 48h, la guarigione da Covid-19 entro 6 mesi. Tutte le info su: www.dgc.gov.it

Le informazioni riguardanti gli eventi del Comune di Seravezza sono tratte dal notiziario Whatsapp del Comune di Seravezza e della Fondazione Terre Medicee. Per riceverlo gratuitamente anche sul vostro telefono, potete iscrivervi seguendo le istruzioni indicate al seguente link: http://bit.ly/whatsapp_seravezza

MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE

LUNGO LE VIE DELL’ALPEGGIO

Pruno di Stazzema, dalle ore 9,00

Tour classico per salutare la fine della stagione dell’alpeggio.

Anello con partenza ed arrivo a Pruno.

Il pranzo sarà organizzato da Silvia, la pastora dell’azienda agricola “Il Casale” con i suoi preziosi prodotti. Percorso di circa 12 chilometri con 500 metri di dislivello. INFO » 333 6725870 – 320 8514385 – camminandoconsilviaemicaela@gmail.com

VENERDÌ 10 SETTEMBRE

VISITA A PALAZZO

Seravezza, Palazzo Mediceo, dalle ore 19,00

Con Galatea Versilia alla scoperta della storia e dei segreti di Palazzo Mediceo di Seravezza, patrimonio Unesco, “tra fantasmi e fatti curiosi”. Visita guidata di circa 60 minuti adatta a tutti. Costo 10 euro a persona (ragazzi 6-15 anni ridotto 5 euro). Richiesta la prenotazione. Obbligo di mascherina e green pass.

INFO » 349 1803349 – 339 8806229

SABATO 11 SETTEMBRE

PROGETTO ACQUAPUANA

Stazzema

Visita naturalistica sulla risorgenza delle acque del Corchia e di Pontestazzemese. INFO » 339 2429589 – info@ilbivacco-toscana.it – www.ilbivacco-toscana.it

SABATO 11 SETTEMBRE

CONTRATTO DI FIUME

Seravezza, Torrenti Serra e Vezza, dalle ore 8,30

Visita guidata canyoning ed e-bike nel torrente Vezza (inizio ore 8:30) ed esperienza di citizen science nel torrente Serra (inizio ore 9:00) organizzate dai partner del “Contratto di Fiume” per promuovere nelle comunità locali la conoscenza della biodiversità e dei valori paesaggistici del corso d’acqua. Le attività sono gratuite e riservate ai soli residenti nei Comuni di Seravezza e Stazzema. La prenotazione è obbligatoria. Per la visita guidata: APU Sport Ambiente Emozioni, info@apusportambientemozioni.it, 339 7046571. Per l’esperienza di citizen science: ERSE Ecological Research and Services for the Environment, scienzaturismo@erseambiente.it; 375 555 7687.

INFO » bit.ly/3eADCdQ

SABATO 11 SETTEMBRE

TROFEO STORICO VERSILIESE

Querceta, piazza Matteotti, dalle ore 17,30

XXVII edizione del Trofeo Storico Versiliese per sbandieratori e musici, organizzato dal Gruppo Palio dei Micci di Querceta. Partecipano alcuni dei migliori gruppi storici d’Italia nelle specialità del singolo, della coppia, della piccola squadra, della grande squadra e dei musici. Ingresso gratuito con green pass. Posti limitati INFO » bit.ly/38HKxOV

MOSTRE IN CORSO

SOCIAL-e

Fino al 10 Ottobre

Immagini della socialità in Italia fra Liberty e Art déco a cura di Nadia Marchioni. Orario: dal martedì alla domenica ore 17:00-23:00; sabato e domenica mattina ore 10:30-12:30.

INFO » 0584 757443 – 0584 756046 – bit.ly/3hmo1Ak

L’OPERA DI MORMORELLI

Dal 31 Luglio al 12 Settembre

Opere di Luigi Mormorelli.

Scuderie Granducali, dal martedì alla domenica ore 16:00-20:00, ingresso gratuito. INFO » segreteria@terremedicee.it

VIAGGIO NELLA CAMPAGNA TOSCANA

Fino al 12 Settembre

Bassorilievi in terracotta policroma di Alberto Bitossi presso la Pro Loco di Seravezza.

INFO » 0584 757325 – bit.ly/3inXIud

SYMBOLUM

fino al 19 Settembre

opere di Florian D’angelo presso la Chiesa della Madonna del Carmine a Seravezza. Orario: da venerdì a domenica 18:00-20:30

INFO » bit.ly/3DDQ1Z4 – 347 7525966 – info@floriandangelo.it

SERAVEZZIANART INSIDE

Fino al 14 Settembre

Mostra collettiva presso Palazzo Rossetti a Seravezza. Orario: tutti i giorni ore 15:00- 23:00.

INFO » 338 4009216

L’ARTE DELL’UNCINETTO

Fino al 30 Settembre

a cura di Versilis

fino al 30 settembre, Museo del lavoro e delle tradizioni popolari, Seravezza orario: tutti i giovedì pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00

INFO » 349 4735477

MERCATI SETTIMANALI

Lunedì: mercato settimanale a Seravezza, centro storico. Orario: 8 – 13 Martedì: mercato Contadino a Querceta, Piazza Pellegrini. Orario: 8 – 13

A cura di CIA e Donne In Campo.

Mercoledì: mercato di Campagna Amica – mercato di prodotti a km zero a Pontestazzemese, piazza Europa (comune di Stazzema). Orario: 8 – 13 Giovedì: mercato di Campagna Amica – mercato di prodotti a km zero. Dove: Pozzi (Seravezza), piazza Fratelli Cervi. Orario: 8 – 13

Sabato: mercato settimanale a Querceta, Piazza Matteotti. Orario: 8 – 13