PRO LOCO SERAVEZZA – EVENTI DAL 30 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE 2021

NOTA IMPORTANTE

Per accedere a molti degli eventi indicati in questo notiziario è necessaria la

Certificazione Verde Covid-19. Per ogni dettaglio rivolgersi agli organizzatori dei

singoli eventi. La Certificazione si ottiene con la vaccinazione (da 15gg dopo la 1a

dose), un tampone con esito negativo entro 48h, la guarigione da Covid-19 entro

6 mesi. Tutte le info su: www.dgc.gov.it

Le informazioni riguardanti gli eventi del Comune di Seravezza sono tratte dal

notiziario Whatsapp del Comune di Seravezza e della Fondazione Terre Medicee.

Per riceverlo gratuitamente anche sul vostro telefono, potete iscrivervi seguendo le

istruzioni indicate al seguente link: http://bit.ly/whatsapp_seravezza

LUNEDÌ 30 E MARTEDÌ 31 AGOSTO

IN FORME FESTIVAL #01

Seravezza, teatrino Delâtre, dalle 16,30 alle 19,30

Nel programma di InForme Festival, “Libero io e libero tu”, laboratorio teatrale a

cura di Giulia Nasini. Rivolto a ragazzi e ragazze dai 6 ai 12 anni. Evento a

pagamento. Prenotazioni al 371 361 9392.

INFO » bit.ly/3B8Tzkh

LUNEDÌ 30 E MARTEDÌ 31 AGOSTO

IN FORME FESTIVAL #02

Seravezza, Palazzo Mediceo, ore 22,30

Per InForme Festival, “Open Cinema”. L’associazione B-SIDE presenta tre serate di

proiezioni open air con opere d’autore e indipendenti del Novecento, che

indagano l’essere e l’apparire, non solo di shakespeariana memoria.

INFO » bit.ly/3gGn8Sn – 388 9528236

LUNEDÌ 30 AGOSTO

QUERCETA TRA RACCONTO E MUSICA #01

Querceta, piazza Matteotti, ore 19,30

Nell’ambito della rassegna “Querceta tra racconto e musica” spettacolo musicale

a cura di Francesco Nicotra dj. Ingresso gratuito.

INFO » 339 6190322

Via C. del Greco n.11 – 55047 Seravezza (LU) Tel. 0584-757325 / Fax 0584-758750

sito: www.prolocoseravezza.it e-mail: info@prolocoseravezza.it info@pec.prolocoseravezza.it

p. iva: 0135448 046 7 c. f.: 82008310466

Associazione Turistica

PRO LOCO SERAVEZZA

Fondata nel 1930

LUNEDÌ 30 AGOSTO

IN FORME FESTIVAL #03

Seravezza, Palazzo Mediceo, ore 21,00

Nel programma di InForme Festival, “Forma e sostanza” di Informe String Quartet, a

cura di Giovanna Berti, viaggio musicale alla scoperta del suono, delle forme

compositive, delle sostanze informi di cui è fatta la musica, la più ineffabile delle

arti. Attraverso l’ascolto e la destrutturazione di alcuni brani del repertorio classico

e contemporaneo, l’ascoltatore è invitato a partecipare all’analisi dei brani stessi,

eliminando la linea di separazione fra pubblico e performer e diventando

partecipante attivo che propone nuovi spunti di riflessione. Evento a pagamento

con green pass. Prenotazioni al 388 9528236.

INFO » bit.ly/3B8Tzkh

LUNEDÌ 30 AGOSTO

AL CINEMA

Seravezza, Scuderie Granducali, ore 21,30

Film “Falling. Storia di un padre”, di Viggo Mortensen. Con Viggo Mortensen,

Hannah Gross, Laura Linney, Lance Henriksen, Terry Chen, David Cronenberg,

Sverrir Gudnason. Genere: drammatico. Anteprima nazionale.

INFO » bit.ly/3sCNb1v – 0584 840409 – cinemascuderiegranducali.it

LUNEDÌ 30 AGOSTO

QUERCETA TRA RACCONTO E MUSICA #02

Querceta, Fioreria delle Storie, ore 21,30

Nell’ambito della rassegna “Querceta tra racconto e musica” dialogo con

Massimo Marsili su “Mario e il Mago” di Thomas Mann. Ingresso gratuito con green

pass. Prenotazione obbligatoria.

INFO » 347 5739523

MARTEDÌ 31 AGOSTO

ACQUE BIANCHE STRADE TORTUOSE DA SERAVEZZA

Seravezza

Escursione guidata a cura di Apu Sport Ambiente Emozioni.

INFO » Marco 339 7046571 – info@apusportambientemozioni.it

MARTEDÌ 31 AGOSTO

QUERCETA TRA RACCONTO E MUSICA #03

Querceta, Fioreria delle Storie, ore 18,30

Nell’ambito della rassegna “Querceta tra racconto e musica” presentazione del

libro “Caterina di Russia” di Marco Natalizi (Salerno editrice), con Mario Bernardi

Guardi e Isabella Tobino. Ingresso gratuito con green pass. Prenotazione

obbligatoria.

INFO » 347 5739523

MARTEDÌ 31 AGOSTO

IN FORME FESTIVAL #04

Seravezza, Piazza Carducci, ore 21,00

Nel programma di InForme Festival, spettacolo “Maledetta toscana” con La Serpe

D’oro, letture, parole e canzoni da Cecco Angiolieri a Dante Alighieri, da Curzio

Malaparte ai canti popolari e oltre. Evento a pagamento con green pass.

Prenotazioni al 388 9528236.

INFO » bit.ly/3B8Tzkh

MARTEDÌ 31 AGOSTO

QUERCETA TRA RACCONTO E MUSICA #04

Querceta, Piazza Matteotti, ore 21,30

Nell’ambito della rassegna “Querceta tra racconto e musica” spettacolo musicale

a cura di Susanna Pellegrini e Giacomo dell’Immagine. Ingresso gratuito.

INFO » 339 6190322

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO

SERAVEZZA SOTTO LE STELLE

Seravezza, centro storico e area medicea, ore 21,30

Visita guidata a cura di Galatea Versilia e Fondazione Terre Medicee alla scoperta

del centro storico di Seravezza. Partenza da piazza Carducci e conclusione a

Palazzo Mediceo. Evento a pagamento: costo 10 euro a persona. Durata circa 90

minuti. Prenotazione obbligatoria.

INFO » 339 8806229

GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE

IN VETTA AL MONTE FORATO

Stazzema

Escursione guidata a cura di “Camminando con Silvia e Micaela” e con il

contributo del Parco delle Alpi Apuane.

INFO » Silvia 333 6725870 – Micaela 320 8514385 –

camminandoconsilviaemicaela@gmail.com

GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE

L’ARTE DELL’UNCINETTO

Seravezza, Palazzo Mediceo, ore 16,00

Per tutto il mese di settembre il Museo del lavoro e delle tradizioni popolari di

Seravezza ospita una serie di workshop dedicati all’arte dell’uncinetto. Ogni

giovedì dalle 16:00 alle 18:00 le esperte di Versilis saranno a disposizione degli

interessati. Per partecipare è necessario prenotare.

INFO » 349 4735477

VENERDÌ 3 SETTEMBRE

APERIVETTA: TRAMONTO DAL BALCONE DELLE APUANE – MONTE GABBERI

Pomezzana di Stazzema, dalle 16,15

Conosciuto come il “balcone apuano”, pur con i suoi modesti 1108 metri, la vetta

del Monte Gabberi è un notevole punto panoramico sulle Apuane e sul mare. Una

volta raggiunta la vetta dal versante stazzemese, potrete assistere ad un tramonto

magnifico. Rientro attraverso lo stesso percorso dell’andata, con la luce delle

nostre torce frontali.

RITROVO ore 16.15 parcheggio palazzo mediceo a Seravezza (LU). Spostamento

con mezzi propri a Pomezzana Loc. Le Calde dove partirà l’escursione.

Verrà rispettato il regolamento AIGAE per quanto riguarda la sicurezza in materia

di Covid-19.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA!

L’evento avrà luogo con un minimo di 5 partecipanti e potrà essere

annullato/rinviato o subire variazioni in caso di maltempo ad insindacabile giudizio

della Guida.

INFO » Luca 328 6740868 – trikketetrekking@gmail.com

VENERDÌ 3 SETTEMBRE

IL GIOCO DELLA MENTE

Seravezza, Scuderie Granducali, ore 18,00

Nel centenario della nascita dell’artista Luigi Mormorelli evento in suo ricordo

promosso dalla Fondazione Terre Medicee. Ai saluti istituzionali del sindaco

Riccardo Tarabella e dell’assessore Giacomo Genovesi seguiranno l’intervento del

professor Giuseppe Cordoni e il ricordo del collega e amico Rinaldo Bigi. Evento

gratuito con green pass. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria scrivendo a

segreteria@terremedicee.it.

INFO » 0584 757443

DOMENICA 5 SETTEMBRE

FIERA DEI BECCHI

Seravezza, Area Medicea, dalle 8,00 alle 20,00

Torna la Fiera del Nove (o dei Becchi), organizzata dalla Pro Loco presso l’Area

Medicea di Seravezza: una fiera agro-zoologica di antichissima tradizione,

irrinunciabile appuntamento per allevatori e mercanti di bestiame di un tempo.

Oggi la fiera promozionale comunale viene celebrata in chiave più moderna,

ospitando produttori locali, artigiani (in collaborazione con l’Associazione

QuercetArte) e numerosi allevatori locali con i loro animali. Ci saranno i buoi,

cavalli, cani da salvataggio, conigli, capre, pecore, asini e chi più ne ha più ne

metta!

INFO » 0584 757325 – info@prolocoseravezza.it – www.prolocoseravezza.it

DOMENICA 5 SETTEMBRE

I SENTIERI DELLA PACE

Farnocchia di Stazzema

Escursione guidata da Farnocchia a Sant’Anna di Stazzema a cura di

“Camminando con Silvia e Micaela”.

INFO » Silvia 333 6725870 – Micaela 320 8514385 –

camminandoconsilviaemicaela@gmail.com

DOMENICA 5 SETTEMBRE

TRAMONTO DAL MONTE MATANNA

Stazzema

Escursione guidata a cura de “Il Bivacco”.

INFO » 339 2429589 – info@ilbivacco-toscana.it

MOSTRE IN CORSO

SOCIAL-e

Fino al 10 Ottobre

Immagini della socialità in Italia fra Liberty e Art déco a cura di Nadia Marchioni.

Orario: dal martedì alla domenica ore 17:00-23:00; sabato e domenica mattina ore

10:30-12:30.

INFO » 0584 757443 – 0584 756046 – bit.ly/3hmo1Ak

CROSSROADS – GLI INCROCI DEL BLUES

Fino al 31 agosto

Fotografie di Guido Harari a Seravezza, Querceta, Riomagno, La e Minazzana.

INFO » bit.ly/3hnu6eC

L’OPERA DI MORMORELLI

Dal 31 Luglio al 12 Settembre

Opere di Luigi Mormorelli.

Scuderie Granducali, dal martedì alla domenica ore 16:00-20:00, ingresso gratuito.

INFO » segreteria@terremedicee.it

VIAGGIO NELLA CAMPAGNA TOSCANA

Fino al 12 Settembre

Bassorilievi in terracotta policroma di Alberto Bitossi presso la Pro Loco di Seravezza.

INFO » 0584 757325 – bit.ly/3inXIud

PUNTO DI ORIGINE

Fino al 31 Agosto

“Le ceramiche di Penelophe” di Sonia Giorgi presso la Galleria La Seravezziana in

Piazza Carducci a Seravezza.

INFO » 392 4484179 – soniagiorgi04@gmail.com

AL DI LÀ DEL MARE È IL CIELO

Dal 21 Agosto al 2 Settembre

Opere di Matteo Ciardini presso la Chiesa della Madonna del Carmine a

Seravezza. Orario: da giovedì a domenica 18:30-21:30.

INFO » 0584 283338

SERAVEZZIANART INSIDE

Fino al 14 Settembre

Mostra collettiva presso Palazzo Rossetti a Seravezza. Orario: tutti i giorni ore 15:00-

23:00.

INFO » 338 4009216

L’ARTE DELL’UNCINETTO

Fino al 30 Settembre

a cura di Versilis

fino al 30 settembre, Museo del lavoro e delle tradizioni popolari, Seravezza

orario: tutti i giovedì pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00

INFO » 349 4735477

MERCATI SETTIMANALI

Lunedì: mercato settimanale a Seravezza, centro storico. Orario: 8 – 13

Martedì: mercato Contadino a Querceta, Piazza Pellegrini. Orario: 8 – 13

A cura di CIA e Donne In Campo.

Mercoledì: mercato di Campagna Amica – mercato di prodotti a km zero a

Pontestazzemese, piazza Europa (comune di Stazzema). Orario: 8 – 13

Giovedì: mercato di Campagna Amica – mercato di prodotti a km zero.

Dove: Pozzi (Seravezza), piazza Fratelli Cervi. Orario: 8 – 13

Sabato: mercato settimanale a Querceta, Piazza Matteotti. Orario: 8 – 13