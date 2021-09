PRO LOCO SERAVEZZA – EVENTI DAL 16 AL 19 SETTEMBRE 2021

NOTA IMPORTANTE

Per accedere a molti degli eventi indicati in questo notiziario è necessaria la

Certificazione Verde Covid-19. Per ogni dettaglio rivolgersi agli organizzatori dei

singoli eventi. La Certificazione si ottiene con la vaccinazione (da 15gg dopo la 1a

dose), un tampone con esito negativo entro 48h, la guarigione da Covid-19 entro

6 mesi. Tutte le info su: www.dgc.gov.it

Le informazioni riguardanti gli eventi del Comune di Seravezza sono tratte dal

notiziario Whatsapp del Comune di Seravezza e della Fondazione Terre Medicee.

Per riceverlo gratuitamente anche sul vostro telefono, potete iscrivervi seguendo le

istruzioni indicate al seguente link: http://bit.ly/whatsapp_seravezza

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE

AL CINEMA

Seravezza, Scuderie Granducali, ore 21,15

Film “Il silenzio grande”, di Alessandro Gassmann, con Massimiliano Gallo,

Margherita Buy, Antonia Fotaras, Emanuele Linfatti, Marina Confalone

INFO » bit.ly/2VHmpcs – 0584 840409 – cinemascuderiegranducali.it

VENERDÌ 17 SETTEMBRE

BARETTI FRA LETTERATURA, CRITICA E GIORNALISMO

Seravezza, Scuderie Granducali, ore 10,00

Alle Scuderie Granducali di Seravezza si tiene il convegno “Giuseppe Baretti fra

letteratura, critica e giornalismo” promosso dal Comitato nazionale che celebra il

tricentenario della nascita dell’illustre letterato. I lavori si svolgeranno in due

sessioni, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:00, ad ingresso gratuito per il

pubblico con obbligo di green pass. Gradita la prenotazione scrivendo a

info@comitatonazionalebaretti.it.

INFO » bit.ly/3hDoQ7n

VENERDÌ 17 SETTEMBRE

L’ARTE È PER TUTTI

Seravezza, Palazzo Mediceo, ore 10,30

Riprendono le attività della Fondazione Terre Medicee dedicate all’Alzheimer e

alla demenza senile. In questo primo appuntamento è prevista la visita guidata

alla mostra “Social-e” a Palazzo Mediceo. Attività gratuita aperta non solo a

coloro che si trovano a fronteggiare la malattia, ma anche ai loro familiari e alla

cittadinanza, perché una migliore consapevolezza sull’Alzheimer si possa

trasformare in un beneficio per tutti. Evento su prenotazione con obbligo di green

pass.

INFO » 0584 756046

VENERDÌ 17 SETTEMBRE

AL CINEMA

Seravezza, Scuderie Granducali, ore 21,30

Film “Il silenzio grande”, di Alessandro Gassmann, con Massimiliano Gallo,

Margherita Buy, Antonia Fotaras, Emanuele Linfatti, Marina Confalone.

INFO » bit.ly/2VHmpcs – 0584 840409 – cinemascuderiegranducali.it

VENERDÌ 17 SETTEMBRE

VISITA A PALAZZO

Seravezza, Palazzo Mediceo, ore 21,30

Con Galatea Versilia alla scoperta della storia e dei segreti di Palazzo Mediceo di

Seravezza, patrimonio Unesco, “tra fantasmi e fatti curiosi”. Visita guidata di circa

60 minuti adatta a tutti. Costo 10 euro a persona (ragazzi 6-15 anni ridotto 5 euro).

Richiesta la prenotazione. Obbligo di mascherina e green pass.

INFO » 349 1803349 – 339 8806229

SABATO 18 SETTEMBRE

LA STRADA NELLA SUA QUOTIDIANITÀ

Seravezza, Pro Loco, ore 16,00

Si inaugura la mostra fotografica “La strada nella sua quotidianità”, collettiva di

autori che vivono in luoghi diversi in Italia e nel mondo. Tra questi: Corrado Lusi,

Daniele Falco e Leonardo Sgatti da Firenze, Daniela Ceresa e Lucia Tedesco da

Milano, Francesca Mangiatordi da Cremona, Ana Lara Chavez da Città del

Messico e Jlen Rojas da L’Avana. La fotografia, come ultimo testimone di un

attimo di vita quotidiana, vuole scoprire e restituire ciò che naturalmente è

inafferrabile, come le emozioni, e che rischia di rimanere invisibile agli occhi dei

più. La mostra si visita fino al 9 ottobre dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00.

INFO » 0584 757325 – info@prolocoseravezza.it

SABATO 18 SETTEMBRE

MARMISSIMA

Seravezza, Scuderie Granducali, ore 18,00

Inaugurazione di Marmissima, promossa da Milano Makers in collaborazione con la

Fondazione Terre Medicee, il Comune di Seravezza e l’istituto professionale

“Marconi” di Seravezza. Una mostra che, attraverso il design, si propone di

orientare le aziende del territorio verso un maggior riutilizzo del materiale di risulta

proveniente dalle cave e dalla lavorazione del marmo.

INFO » 0584 757443

SABATO 18 SETTEMBRE

AL CINEMA

Seravezza, Scuderie Granducali, ore 21,15

Film “Il silenzio grande”, di Alessandro Gassmann, con Massimiliano Gallo,

Margherita Buy, Antonia Fotaras, Emanuele Linfatti, Marina Confalone.

INFO » bit.ly/2VHmpcs – 0584 840409 – cinemascuderiegranducali.it

DOMENICA 19 SETTEMBRE

AL CINEMA

Seravezza, Scuderie Granducali, ore 18,00 e 21,15

Film “Il silenzio grande”, di Alessandro Gassmann, con Massimiliano Gallo,

Margherita Buy, Antonia Fotaras, Emanuele Linfatti, Marina Confalone.

INFO » bit.ly/2VHmpcs – 0584 840409 – cinemascuderiegranducali.it

MOSTRE IN CORSO

SOCIAL-e

Fino al 10 Ottobre

Immagini della socialità in Italia fra Liberty e Art déco a cura di Nadia Marchioni.

Orario: dal martedì alla domenica ore 17:00-23:00; sabato e domenica mattina ore

10:30-12:30.

INFO » 0584 757443 – 0584 756046 – bit.ly/3hmo1Ak

SYMBOLUM

fino al 19 Settembre

opere di Florian D’angelo presso la Chiesa della Madonna del Carmine a

Seravezza. Orario: da venerdì a domenica 18:00-20:30

INFO » bit.ly/3DDQ1Z4 – 347 7525966 – info@floriandangelo.it

SERAVEZZIANART INSIDE

Fino al 14 Settembre

Mostra collettiva presso Palazzo Rossetti a Seravezza.

Orario: tutti i giorni ore 15:00-23:00.

INFO » 338 4009216

L’ARTE DELL’UNCINETTO

Fino al 30 Settembre

A cura di Versilis, presso il Museo del lavoro e delle tradizioni popolari a Seravezza.

Orario: tutti i giovedì pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00.

INFO » 349 4735477

MARMISSIMA

Dal 18 Settembre al 28 Novembre

A cura di Milano Makers, presso le Scuderie Granducali a Seravezza.

Orario: venerdì, sabato e domenica dalle 15:30 alle 19:30.

INFO » 0584 757443

LA STRADA NELLA SUA QUOTIDIANITÀ

Dal 18 Settembre al 9 Ottobre

Presso Sala Salvatori, Pro Loco di Seravezza.

Orario: dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00.

INFO » 0584 757325

MERCATI SETTIMANALI

Lunedì: mercato settimanale a Seravezza, centro storico. Orario: 8 – 13

Martedì: mercato Contadino a Querceta, Piazza Pellegrini. Orario: 8 – 13

A cura di CIA e Donne In Campo.

Mercoledì: mercato di Campagna Amica – mercato di prodotti a km zero a

Pontestazzemese, piazza Europa (comune di Stazzema). Orario: 8 – 13

Giovedì: mercato di Campagna Amica – mercato di prodotti a km zero.

Dove: Pozzi (Seravezza), piazza Fratelli Cervi. Orario: 8 – 13

Sabato: mercato settimanale a Querceta, Piazza Matteotti. Orario: 8 – 13