Pro Loco Seravezza – Dopo la solidarietà, i ringraziamenti

La Pro Loco di Seravezza desidera esprimere la piu profonda gratitudine all’Istituto alberghiero “Marconi” di Seravezza per l’encomiabile opera di solidarietà del quale è stato protagonista in questi difficili mesi. La bella iniziativa ha visto lavorare gomito a goomito, assieme all’alberghiero, la Pro Loco, la Misericordia ed il Comune di Seravezza nell’ambito del progetto “Mensa della solidarietà”.

L’iniziativa, che si è appena conclusa, ha visto per lunghi mesi gli studenti del Marconi, nelle loro quattro specializzazioni, cioè sala, cucina, ricevimento e pasticceria, impegnarsi per cucinare venticinque pasti – dall’aperitivo al dolce – che ogni lunedì sono stati distribuiti gratuitamente alle persone in difficoltà della zona.

“Marconi solidale” è il nome dell’iniziativa appena conclusa alla quale va il plauso della Pro Loco di Seravezza. Ed un grazie speciale, oltre naturalmente a tutti gli studenti, va al dirigente scolastico Lorenzo Isoppo, alle sue collaboratrici Roberta Landi e Laura Volterrani, e ai docenti Fausto Covelluzzi, Daniela Guido, Regina Ventra, Marco Leotta, Marica Gonfiantini e Antonella Romano. Il menù si apriva con un aperitivo analcolico, per poi offrire autentiche prelibatezze da gurmet tra le quali pasta con crema di piselli, guanciale e pecorino; straccetti di pollo tiepidi con fagiolini lessi e pecorino, oppure i ravioli ripieni di carni bianche e bietole in burro e salvia, il pacchero di Gragnano farcito con zucca, salsiccia e fonduta di pecorino toscano o le polpettine di melanzane con pomodoro San Marzano. Ogni menù si completava con dei biscotti dolci sfornati sempre dai ragazzi dell’alberghiero.

Alla bella iniziativa ha dato il suo contributo anche l’IPIA di Seravezza (Istituto professionale industria e artigianato) i cui studenti hanno forgiato il “portachiavi solidale” dato in omaggio coi pasti ognuno dei quali veniva accompagnato da un testo che riportava la lista degli allergeni.

I soci della Pro Loco di Seravezza si sono occupati di consegnare i pasti a domicilio.