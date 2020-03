Pro Loco Querceta – Rimandate a data da destinarsi il Festival del Miccio Canterino, la Staffetta delle Contrade, il Palio dei Micci e i Giochi di Bandiera Under e Assoluti

PRO-LOCO QUERCETA

Comunicazioni Manifestazioni Palio dei Micci Aprile- Maggio 2020

Con la presente, a seguito di contatti telefonici con i Presidenti delle otto Contrade del Palio dei Micci, sono con rammarico a comunicare la sospensione e il rinvio delle manifestazioni organizzate dalla Proloco di Querceta previste per i mesi di Aprile e Maggio prossimi. In particolare saranno rimandate a data da destinarsi: il Festival del Miccio Canterino, la Staffetta delle Contrade, il Palio dei Micci e i giochi di Bandiera Under e Assoluti.

Siamo tutti impegnati come singoli cittadini e Associazioni del territorio nella lotta contro il virus Covid-19, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia. Perciò faccio mio, a nome di tutto il Consiglio della Proloco e degli otto Presidenti, l’invito a rimanere a casa per superare nel minor tempo possibile questa difficile emergenza. Siamo fiduciosi che presto tutti i nostri atleti e contradaioli potranno tornare a sfidarsi nei propri colori e torneremo a sentire i nostri musici tra le strade di Querceta.

Il Presidente della Proloco di Querceta

Gianluca Ceragioli