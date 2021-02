Pro Loco e Misericordia di Seravezza uniscono le forze per un progetto di solidarietà sociale

In questo periodo di grave disagio sociale dovuto all’emergenza sanitaria, numerose famiglie si trovano a dover affrontare una situazione estremamente dura ed angosciante, soprattutto dal punto di vista economico.

​La Pro Loco di Seravezza e la Misericordia di Seravezza, Associazioni di Volontariato presenti da tantissimi anni sul territorio, per dare il proprio contributo hanno deciso di allestire, unitamente al Comune di Seravezza, una “mensa sociale” rivolta alle famiglie disagiate alle quali, un giorno a settimana, viene donato un pasto caldo.

​Si tratta di un piccolo aiuto, ancora in via sperimentale, che consente di valutare le reali necessità presenti sul territorio, al fine di calibrare al meglio gli interventi.

“Certamente la mensa sociale non basterà a risolvere la situazione, ma riteniamo che possa essere di sostegno, anche morale, per tutte le persone che in questo difficile momento abbiano la necessità di essere comprese, ascoltate e aiutate”- Afferma il Presidente della Pro Loco di Seravezza.

​Per realizzare il progetto, tuttavia, c’è bisogno di supporto e partecipazione, per questo invitiamo coloro che vogliono contribuire alla buona riuscita dell’iniziativa, a collaborare con le nostre Associazioni per:

– consegne dei pasti, il solo Venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.00;

– aiuto in cucina, il solo Venerdì;

– contributo economico per l’acquisto dei generi alimentari.

Coloro che vogliono dare il proprio contributo, possono rivolgersi al numero 0584 757325 della Pro Loco Seravezza oppure al 0584 1787627 della Misericordia Seravezza.