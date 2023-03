PRO-GEST: IL SINDACO INCONTRA LE RSU DELL’AZIENDA

ALTOPASCIO, 24 marzo 2023 – Pro-Gest: il sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio incontra le RSU aziendali di Cgil e Cisl e chiede all’azienda di valutare l’ipotesi di attivare la cassa integrazione in caso di necessità, per tutelare maggiormente i lavoratori.

Al centro dell’incontro la situazione aziendale, attraversata a più riprese da momenti di tensione con i lavoratori e l’auspicio del primo di ritrovare una serenità all’interno del luogo di lavoro per il bene dell’azienda stessa e ovviamente dei lavoratori.

“Sono anni che assistiamo a una situazione di difficoltà all’interno della Pro-Gest – commenta D’Ambrosio – soprattutto nei rapporti tra azienda e lavoratori. Per questo motivo ho voluto incontrare le RSU e mi metterò in contatto con il direttore dello stabilimento per parlarci quanto prima. Il Comune è a disposizione per investimenti, c’è stato nel passato e continua a esserci, proprio per accompagnare l’impresa nel percorso di crescita. È quindi fondamentale che venga ritrovato un clima di serenità anche all’interno della fabbrica, dove invece assistiamo a continue e crescenti tensioni. In questo senso invito la proprietà anche a valutare, in caso di calo di ordini e quindi di lavoro, il ricorso agli ammortizzatori sociali per sostenere i lavoratori e accompagnarli fuori da questo momento di crisi. Attualmente i lavoratori stanno utilizzando ferie e permessi per sopperire alla situazione di difficoltà. Incontreremo nei prossimi giorni anche la direzione dell’azienda con un unico obiettivo: ristabilire il clima di cooperazione e collaborazione indispensabile per la crescita di un luogo di lavoro, tutelare i diritti dei lavoratori, essere di supporto alle parti e un interlocutore, per l’azienda e i dipendenti, con lo scopo di superare il momento di crisi”.