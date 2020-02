priorità a disoccupati e studenti nell’assegnazione degli incarichi da scrutatori per il referendum costituzionale del 29 marzo

priorità a disoccupati e studenti nell’assegnazione degli incarichi da scrutatori per il referendum costituzionale del 29 marzo

Priorità a studenti e disoccupati per i posti da scrutatore da assegnare nei seggi del Comune di Seravezza in occasione del prossimo referendum costituzionale del 29 marzo. Possono godere di questa possibilità coloro che risultano iscritti nell’Albo Scrutatori 2020. Gli interessati devono segnalare per iscritto la loro condizione di disoccupazione/inoccupazione o di studenti all’Ufficio elettorale del Comune di Seravezza con sede in via XXIV Maggio 22, telefono 0584 757722, fax 0584 756041. Le segnalazioni ricevute saranno inoltrate alla Commissione Elettorale Comunale che le esaminerà nella seduta del 9 marzo. Il facsimile della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da utilizzare per la richiesta è disponibile sul sito web www.comune.seravezza.lucca.it (banner “Referendum 2020” in homepage).

In vista dell’aggiornamento dell’Albo Scrutatori 2021 gli elettori del Comune di Seravezza interessati possono presentare domanda di inserimento entro il prossimo mese di ottobre.