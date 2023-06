Primo weekend estivo: doppia attivazione per due stazioni della 17a Delegazione sulle Apuane.

1-STAZIONE LUCCA:

Questa mattina i tecnici della stazione di Lucca sono intervenuti per soccorrere una persona in mountain bike caduta sulla strada che da Corsagna sale alle Pizzorne (Comune di Borgo a Mozzano). L’uomo, che ha riportato un trauma facciale, è stato raggiunto dal soccorso alpino (presente con due mezzi fuoristrada e due squadre) e poi dai vigili del fuoco. L’infortunato è stato imbarellato e trasportato al punto di randezvous con l’ambulanza. Intervento di è concluso alle 13:15 con la consegna del paziente all’ ambulanza.I tecnici hanno messo in atto quanto appreso al corso btls sulla gestione del trauma in ambiente ostile, sul quale il nostro personale è stato certificato a novembre 2022. La formazione riveste un ruolo primario per tutte le figure che operano nel Soccorso Alpino.

2- STAZIONE CARRARA E LUNIGIANA

Intorno alle 12.15 invece è stata attivata la stazione di Carrara e Lunigiana per un escursionista caduto (procurandosi un trauma alla spalla) in zona Pizzo d’Uccello. L’uomo si trovava assieme a tre compagni sul sentiero 191, sotto la parete Sud. Sul target si è diretto l’elisoccorso Pegaso 3, mentre le squadre a terra si erano portate al campo sportivo di Pontremoli e Marina di Carrara per supportare l’intervento dell’elicottero che alla fine ha risolto in autonomia con il tecnico di elisoccorso presente su Pegaso.