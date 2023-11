PRIMO SUCCESSO PER IL CEFA

PRIMO SUCCESSO PER IL CEFA

Prima vittoria per il Centro Computer Cefa Basket nel campionato di Divisione Regionale 2. Alla terza giornata, dopo il rinvio del derby con Lucca Academy, gli uomini di Michele Rocchiccioli passano sul campo del Cus Pisa con il punteggio di 62 a 65. Un successo che ci voleva per l’ambiente che sta vivendo giorni difficili a causa del maltempo che ha creato qualche problema al palazzetto dello sport di Castelnuovo. «Ci voleva – dice coach Rocchiccioli – abbiamo finalmente mosso la classifica e possiamo dire che il campionato è iniziato. È stata una gara difficile, punto a punto, senza allunghi. Nel terzo quarto ci siamo trovati sotto di 5-6 punti, ma siamo stati bravi a rientrare e con un ottimo 16 su 21 ai liberi siamo riusciti a giocarci la gara in volata». Decisiva nel finale una tripla di Tosoni poi nel convulso finale rimbalzo difensivo, fallo subito e due liberi realizzati per Andrea Angelini che ha così blindato il successo. «Una buona prova di carattere – prosegue Rocchiccioli – ci stiamo adeguando alla categoria, facciamo ancora tanti errori perché è un ritmo diverso rispetto allo scorso anno, ma ci stiamo lavorando». Sabato sfida all’altra pisana del gruppo, Sport Ies Pisa, che poche settimane fa ha vinto il derby col Cus per un punto. «Sarà quindi una sfida tirata – chiude il coach – speriamo di giocare nel nostro palazzetto, ma ci fossero ancora problemi ci sposteremo a Ghivizzano. Questo il tabellino del match di Rosignano: Ferrari, Tosoni 3, Angelini A 16, Angelini S 19, Guidugli, Tardelli 4, Ferrando, Ricciarelli, Guidi 4, Rosellini, Grandini 19. All. Rocchiccioli, Sergiampietri.