Primo sabato di shopping natalizio con il servizio di Baby Parking gratuito a disposizione delle famiglie

Primo sabato di shopping natalizio con il servizio di Baby Parking gratuito a disposizione delle famiglie

Il 16 e il 23 divembre torna il divertimento per i bambini in tranquillità per le famiglie

La Cattiva Compagnia e il Comune di Lucca sono pronti ad accompagnare genitori e bambini verso un Natale sereno, con una serie di iniziative inserite nel calendario degli eventi Lucca Magico Natale 2023.

L’associazione che ogni anno realizza con grande successo il Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole?, ha organizzato un servizio di custodia speciale per i bambini, ricco di intrattenimento e laboratori.

Due le giornate di Baby Parking, sabato 16 e 23 dicembre all’interno della Fabbrica del Natale realizzata a Villa Bottini, nel Centro Storico di Lucca. I genitori e nonni, che vogliono fare

shopping in tutta tranquillità, dalle ore 15 alle ore 18,30, potranno lasciare i bambini nelle mani di personale specializzato, usufruendo del servizio gratuito di sorveglianza, per i piccoli a partire dai

5 anni: a prendersi cura di loro gli operatori de La Cattiva Compagnia con le “tate” professioniste di Badabimbi. I piccoli, durante la giornata saranno coinvolti in diverse attività: Spazio Gioco per

conoscersi, l’Angolo della lettura per ascoltare storie, il laboratorio teatrale per divertirsi con costumi e travestimenti e il laboratorio creativo per realizzare un piccolo gadget natalizio da portare

a casa.

Sabato 23, speciale Tombola a premi in compagnia di Elfo Shinny Upatree.

Per questioni di sicurezza i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione on-line sul sito

Eventbrite attraverso il seguente link: giocoteatro.eventbrite.com

Per informazioni scrivere al 3477561235 (Tiziana)

Il prossimo appuntamento sabato 23 dicembre.