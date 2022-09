PRIMO INCONTRO CULTURALE INTORNO ALLA MOSTRA “BOOM! LA MODA ITALIANA”

Martedì 27 settembre, alle ore 17:30, presso l’auditorium del Palazzo delle Esposizioni, avrà luogo il primo incontro culturale intorno alla mostra “Boom! La moda italiana”.

L’incontro, dal titolo “Boom! La moda artigiana”, verterà sull’alto artigianato artistico, il quale è alla base del successo internazionale del made in Italy.

Interverranno Pilar Lebole, responsabile OMA (Osservatorio Mestieri d’Arte) per Fondazione CR Firenze, ed Elisa Guidi, coordinatrice di Artex – Centro per l’Artigianato Artistico della Toscana. L’incontro sarà moderato dalla curatrice della mostra, Sabrina Mattei, e verrà realizzato in collaborazione con il progetto Lucca Artigiana.