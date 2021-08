Per il primo giorno di scuola 2021 c’è la data ufficiale e a comunicarla è stato il Miur con un’ordinanza che si aggiunge alle varie delibere regionali.

Il primo giorno di scuola anche per il 2021, per l’inizio delle lezioni a settembre, viene indicato come ogni anno dal ministero dell’Istruzione, ma sono le singole Regioni ad avere la facoltà di decidere in merito al proprio calendario scolastico.

Tutte le Regioni infatti hanno reso noto già da settimane il calendario scolastico 2021/2022 indicando anche la data dell’inizio delle lezioni, come anche l’ultimo giorno di scuola.

Il primo giorno di scuola 2021 indicato dal Miur è il 13 settembre 2021, anche se non per tutti. Vediamolo nel dettaglio.

leggi anche Scuola, come sarà il rientro a settembre 2021

Primo giorno di scuola 2021: il 13 settembre la data ufficiale

La data ufficiale per il primo giorno di scuola 2021 indicata dal Miur è quella del 13 settembre, anche se non per tutti. Nell’ordinanza del ministero infatti si legge che:

le lezioni delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, possono avere inizio il giorno 13 settembre 2021;

il primo giorno di scuola 2021 per l’infanzia è quello del 6 settembre 2021.

Spunta tuttavia, nell’ordinanza del Miur che da poco con il Piano scuola ha indicato come si rientra a scuola a settembre, anche un’altra data per l’inizio delle lezioni. L’indicazione riguarda il recupero degli apprendimenti e pertanto il ministero di viale Trastevere indica nell’ordinanza:

“Le attività ordinarie di rafforzamento degli apprendimenti si svolgono a decorrere dal 1° settembre 2021.”

Per chi deve recuperare gli apprendimenti il primo giorno di scuola 2021 è quindi il 1° settembre.

leggi anche Green pass obbligatorio a scuola: cosa rischia chi non ce l’ha

Primo giorno di scuola 2021: la data ufficiale per regione

Il primo giorno di scuola, anche se presente la data ufficiale del Miur, varia da regione a regione. Ogni Regione infatti ha stabilito qual è la data ufficiale del primo giorno di scuola 2021. Molte hanno indicato tuttavia la data del 13 settembre. Nel dettaglio: