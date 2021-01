Primo giorno di saldi: tanta gente ma vendite in picchiata

Sembra quasi un sabato normale. Nelle vie del centro di Lucca si sono riversate moltissime persone in questa prima giornata di saldi per la Toscana. Del resto è già il quarto week – nd in zona gialla e anche nei precedenti la folla non è mancata.

Il colpo d’occhio farebbe pensare ad una partenza positiva per i negozianti. Stando ai numeri però, così non è stato, almeno per il momento. Il calo rispetto all’anno passato era prevedibile ma forse la realtà è stata anche peggiore delle aspettative.

Non manca, comunque, da parte dei commercianti la voglia di guardare avanti e con ottimismo all’uscita dall’emergenza. Ci sono sono stati alti e bassi, a seconda del settore, ma per qualcuno questa prima giornata, grazie agli sconti fino al 50 per cento, è stata già una prima boccata di ossigeno.

A causa della diffioltà di pianificare il futuro, è diffile per gli acquirenti pensare ad un budget di spese per questi saldi. per ora si vive alla giornata e, chi può permetterselo, si concede qualche piccola gioia.