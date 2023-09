Primi risultati del nuovo sistema di videosorveglianza

Primi risultati del nuovo sistema di videosorveglianza

L’assessore all’ambiente Alessio Tovani: “Lotta agli abbandoni indiscriminati”

Primi efficaci risultati dal nuovo sistema di videosorveglianza installato nel Comune di Stazzema che sarà ulteriormente potenziato nei prossimi giorni con ulteriori dispositivi sul territorio. Il sistema di videosorveglianza sul territorio è ancora più efficace di quello di cui si era già dotato l’Ente negli scorsi anni ed ha già portato ottimi risultati. Con l’invio delle prime sanzioni è diminuito il conferimento dell’ingombranti che si aggiunge all’entrata a regime del nuovo sistema di raccolta porta a porta che ha avvicinato il servizio al cittadino. Conseguentemente anche le zone di abbandono sono diminuite ed il fenomeno è limitato ormai ad alcune frazioni.

“Il sistema di videosorveglianza fa parte di un sistema di controllo necessario a prevenire comportamenti scorretti che vanno contro l’ambiente e l’interesse pubblico”, commenta l’assessore all’ambiente Alessio Tovani, “perché il surplus dei costi del servizio ricade poi sui cittadini stessi. Spesso abbiamo denunciato l’abbandono che riguarda spesso utenti di altri comuni che trattano la montagna come la loro discarica. A breve arriveranno le prime sanzioni che non vogliono essere un sistema vessatorio nei confronti dei cittadini, ma anzi un elemento di giustizia nei confronti dei più che invece, contribuiscono ad una raccolta ordinata che sta dando ottimi risultati. In questi giorni partiranno le sanzioni per i furbetti colpevoli degli abbandoni indiscriminati: i dati che ci ha fornito ERSU ci rassicurano di una diminuzione del 30-40% degli abbandoni e di produzione degli ingombranti”.

Stazzema, 12 settembre 2023