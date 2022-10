Prima vittoria in campionato per la “Cavalletti e Bonturi” nel campionato under 17 eccellenza. Al PalaTagliate

Cavallettie Bonturi U17 ecc – Pielle Livorno

58-48

(25-17; 38-27; 47-40)

BCL LUCCA: Battaglia 5, Mariti Buchignani 2, Brugioni 20, Candigliota 3, Galli 3, Morellini, Lucarotti, Petretti, Lenci 21, Fanini, Pacini, Bianchi 4. All. Sodini

PIELLE LIVORNO: Cristofani 18, Peccia 4, Trapani 8, Leonardini 8, Gazzetta, Bahrabadi, Amaddio 2, Bartorelli, Lanconelli, Tempestini 5, Panichi 4. All. Cardani

Arbitri: Panicucci e Vagniluca

Prima vittoria in campionato per la “Cavalletti e Bonturi” nel campionato under 17 eccellenza. Al PalaTagliate di Lucca finisce 58-48 contro la Unicusano Pielle Livorno. Il +10 finale non deve, però, ingannare: è stata battaglia per 40’.

I lucchesi hanno iniziato bene il primo tempo, trovando soluzioni in velocità e conclusioni personali di Brugioni e Lenci. Buona anche la risposta della panchina. Unico rimpianto, per i biancorossi, quello di non aver dato lo strappo definitivo all’intervallo. Nel terzo quarto, infatti, gli ospiti sono rientrati in campo con un atteggiamento migliore e si sono riportati sul -4 a 50’’ al termine del tempo. La partita si è quindi mantenuta sul filo dell’equilibrio.

Con coach Massimo Chiarello, out per Covid, è spettato al vice Damiano Sodini, guidare i ragazzi in panchina: “Questa partita ci deve far capire che è molto importante non regalare niente a questi livelli. Nemmeno cinque minuti di gioco. Dobbiamo limitare i momenti in cui ci sono black-out offensivi. Nonostante tutto, però, abbiamo retto e, nel momento decisivo, siamo stati abbastanza cinici da portarcela a casa. Non era facile senza Massimo, ma i ragazzi hanno risposto in maniera adeguata”.

La “Cavalletti e Bonturi” riscatta così la sconfitta della prima giornata. Ora, per il Bcl, un altro impegno casalingo – il terzo consecutivo –, contro la Laurenziana Basket, sabato 15 ottobre alle 16:00