“Prima Pescaglia” punta il dito sulle condizioni del Santuario Madonna della Solca di Pescaglia

“Per Domenica 2 Febbraio 2020 alle ore 11, il gruppo “Prima Pescaglia” ha invitato il Capogruppo in Regione Elisa Montemagni, i Consiglieri provinciali Lega di Lucca Ilaria Benigni e Mirco Masini, il Commissario della Lega Mediavalle e Garfagnana Luigi Pellegrinotti per visionare lo stato di fatto in cui si trova il Santuario Madonna della Solca di Pescaglia. Sicuri di fare cosa gradita alla cittadinanza, si richiede la presenza di tutte le persone che hanno a cuore il futuro del luogo custode della Patrona di Pescaglia. Vi aspettiamo numerosi e soprattutto facciamoci sentire”.