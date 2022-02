Prima la strada invasa dai rifiuti. Dopo la strada pulita. Ecco qui il prima-dopo di via del Palazzaccio ad Altopascio.

Prima la strada invasa dai rifiuti. Dopo la strada pulita. Ecco qui il prima-dopo di via del Palazzaccio ad Altopascio.

Un prima-dopo significativo.

Non posso che ringraziare le persone che prendono a cuore il nostro territorio: i cittadini che segnalano situazioni di inciviltà, i consiglieri comunali che si impegnano ogni giorno per la tutela dell’ambiente, Ascit Servizi Ambientali Spa che interviene per ripulire.

Presidiare, segnalare, intervenire e pulire. Questo è il metodo, questa è l’azione per portare decoro e cura, amore e attenzione su tutto il nostro territorio.

È un impegno, è il nostro impegno come amministrazione, e deve esserlo per tutti.

Con gli assessori Francesco Mastromei e Daniel Toci stiamo lavorando per rendere questi passaggi sempre più sistematici, programmati, coordinati.

SARA D’AMBROSIO



Per la nostra comunità.