PRIMA GITA PER GLI STUDENTI DI MASSAROSA, RIATTIVATO IL SERVIZIO USCITE DIDATTICHE

Lo scuolabus è stato nei giorni scorsi riparato e revisionato proprio per essere funzionale alle scuole del territorio per le uscite gratuitamente, anche gli altri 5 pulmini di proprietà del Comune sono stati sottoposta a valutazione tecnica per stabilire lo stato effettivo del mezzo sia in termini di carrozzeria sia delle parti meccaniche ai fini della sicurezza in vista della futura riattivazione del servizio scuolabus.