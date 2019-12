PREVISIONI METEO del LAMMA Toscana emesse venerdì 20 dicembre #ValledelSerchio

SABATO in nottata nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili sulle zone centro-meridionali. Variabile in mattinata e nel pomeriggio con locali piogge sui rilievi dell’interno. Nuovo peggioramento in serata.

Vento: moderati o forti di Libeccio-Ponente sulla costa, in Arcipelago e sui rilievi. Deboli-moderati in pianura e in collina. In serata rotazione dei venti a Scirocco.

Temperatura: in aumento le minime.

DOMENICA nella notte molto nuvoloso o coperto con precipitazioni anche a carattere temporalesco. Tendenza a miglioramento nel corso della mattina..