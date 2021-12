Previsione sulle condizioni della montagna (Alpi Apuane e Appennino Tosco-Emiliano settentrionale).

Previsione sulle condizioni della montagna (Alpi Apuane e Appennino Tosco-Emiliano settentrionale).

Le copiose piogge anche alle quote più elevate durante le festività natalizie, associate al sensibile aumento delle temperature dovuto alle correnti africane (zero termico sopra i 3000m), unite al perdurare di giornate serene, hanno creato condizioni di neve primaverile.

Con queste temperature non c’è da aspettarsi neppure un rigelo notturno, se non alle quote più elevate.

La quota neve si è stabilita intorno a 1200-1300m a Nord e 1400-1500m a Sud e può essere presente nei canali anche a quote inferiori.

In questa situazione, anomala per la stagione invernale, saranno da aspettarsi strati di neve umida-bagnata superficiale, che poggeranno su strati moderatamente consolidati, e un residuo rialzo del pericolo valanghivo dovuto all’appesantimento e alla perdita di resistenza del manto nevoso, soprattutto lungo i pendii più ripidi e nei canali.

A lungo termine è previsto un ritorno del clima invernale già a metà della prossima settimana.

Si sottolinea e si consiglia sempre di mettere da parte ramponcini e ciaspole se il pendio diventa ripido e di utilizzare assolutamente ramponi e piccozza (no solo bastoncini).

Consigliamo di portare ancora con sé ARTVA perfettamente funzionante, pala e sonda; ricordarsi di non uscire mai da soli e di lasciare detto dove ci si sta recando.

Tanti auguri di un felice anno nuovo ricco di emozioni e soddisfazioni!

(A cura del SAST Carrara e Lunigiana)

N.B. Questa è una previsione generale delle condizioni della montagna riguardante le zone dell’Appennino Tosco-Emiliano e delle Alpi Apuane, la sua consultazione non può escludere in alcun modo la necessità di una seria e capace valutazione locale del pericolo (singolo pendio) che può essere anche sensibilmente diverso.