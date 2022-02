Previsione sulle condizioni della montagna (Alpi Apuane e Appennino Tosco-Emiliano settentrionale).

L’alta pressione ha dominato in questi primi giorni della settimana, con temperature oltre la media stagionale, soprattutto durante le ore più calde. Venerdì è prevista una breve parentesi invernale con l’arrivo di una veloce perturbazione, che porterà neve dalla sera fino al sabato mattina, anche a quote relativamente basse. Nelle giornate successive, e probabilmente per tutta la prossima settimana, avremo sole e temperature che rientreranno nella media stagionale.

Questo nuovo apporto nevoso non cambierà di molto la situazione, se non creando un aumento del pericolo valanghivo nelle ore più calde, lungo i canali o i versanti più ripidi, principalmente alle esposizioni settentrionali, anche con un debole sovraccarico.

Sui versanti meridionali il nuovo apporto nevoso durerà solo per pochi giorni e alimenterà la neve nei canali incassati o nelle zone non esposte al sole, dove questa era presente.

Per gli amanti delle salite alpinistiche invernali, scegliendo opportunamente il percorso, si potranno trovare ottime condizioni generali.

Purtroppo per lo scialpinista o l’escursionista con le racchette da neve, quest’anno la stagione proprio non decolla.

Prestare la massima attenzione nella valutazione locale dei pendii che si intendono salire o attraversare, si sottolinea e si consiglia sempre di mettere da parte ramponcini e ciaspole se il pendio diventa ripido e di utilizzare assolutamente ramponi e piccozza (no solo bastoncini).

Si rammenta che è diventato obbligatorio, per le attività di sci fuori pista, scialpinismo e escursionismo in particolari ambienti innevati, laddove per le condizioni nivometeorologiche sussistano rischi di valanghe, portare con sé ARTVA (perfettamente funzionante), pala e sonda ; ricordarsi di non uscire mai da soli e di lasciare detto dove ci si sta recando.

(A cura del SAST Carrara e Lunigiana)

N.B. Questa è una previsione generale delle condizioni della montagna riguardante le zone dell’Appennino Tosco-Emiliano e delle Alpi Apuane, la sua consultazione non può escludere in alcun modo la necessità di una seria e capace valutazione locale del pericolo (singolo pendio) che può essere anche sensibilmente diverso.