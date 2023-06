La sede di Villa delle Rose dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica accoglie una nuova struttura di senologia clinica. L’inaugurazione avverrà lunedì 5 giugno alle 11, presso la struttura in via Cosimo il Vecchio 2, a Firenze. Prenderà parte al taglio del nastro il presidente della Regione Eugenio Giani insieme al direttore generale di Ispro Katia Belvedere.