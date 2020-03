Prevenzione diffusione Covid-19: chiusura uffici e posticipazione consegna modulo cartaceo del bando,

in ottemperanza alle indicazioni della Presidenza dei Ministri

La Fondazione Banca del Monte di Lucca, tenuto conto delle misure organizzative precauzionali resesi necessarie per venire incontro alla necessità dei cittadini di evitare il più possibile gli spostamenti e tutelare i lavoratori per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, coerentemente alle indicazioni della Presidenza dei Ministri, ha deciso di chiudere gli uffici al pubblico fino a nuova comunicazione.

Restano attive le modalità di contatto telefonica e via e-mail.

La Fondazione inoltre, allo scopo di favorire la massima partecipazione delle organizzazioni e degli enti interessati a presentare le proposte di progetto, ha modificato la modalità di invio della copia cartacea del bando in corso, che dovrà avvenire esclusivamente via posta. La scadenza per l’invio è prorogata al 15 aprile 2020. Viene invece confermato il termine per la presentazione on line della domanda al 16 marzo 2020.