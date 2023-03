PREVENZIONE DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI E NON CONSIGLI SU COME DIFENDERSI IN DUE INCONTRI DI CARABINIERI E COMUNE

Pellegrini: “Sensibilizzare sui rischi serve per imparare come difendersi”

PREVENZIONE DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI E NON CONSIGLI SU COME DIFENDERSI IN DUE INCONTRI DI CARABINIERI E COMUNE

Appuntamento il 31 marzo a Seravezza e il 6 aprile a Querceta

SERAVEZZA – Conoscere le modalità con cui operano i truffatori per prevenire i raggiri cui sono esposti quotidianamente i cittadini, soprattutto quelli anziani.

Con questo obiettivo di tutela della cittadinanza e di prevenzione dei reati, si terranno due incontri – venerdì 31 marzo a Seravezza e giovedì 6 aprile a Querceta – organizzati dall’assessorato ai servizi sociali del Comune con l’Arma dei Carabinieri.

Una duplice iniziativa per sensibilizzare la cittadinanza sulle insidie cui siamo sottoposti ogni giorno, attraverso telefonate, messaggi di posta elettronica e malintenzionati che bussano alle porte con proposte più o meno credibili.

Un fenomeno che è in aumento, anche sul territorio seravezzino, tanto che l’Arma dei Carabinieri ha promosso questa diffusa campagna di prevenzione alla quale l’amministrazione comunale ha prontamente aderito organizzando due distinti incontri, così da dar modo a più persone possibili di partecipare.

“Ringraziamo l’Arma dei Carabinieri per questa opportunità – commenta l’assessore ai servizi sociali Stefano Pellegrini – che promuoviamo attraverso una stretta collaborazione con i comandi delle stazioni territoriali di Seravezza e Querceta e che consentirà di sensibilizzare i cittadini sui rischi che si corrono ogni giorno. Un pericolo cui sono esposti in modo particolare gli anziani, ai quali sono indirizzati in via prioritaria questi appuntamenti, con l’invito esteso a tutta la cittadinanza perché, se è vero che la popolazione della terza età è quella più esposta, i truffatori cercano sempre nuovi metodi per aggirare le persone, spesso approfittando di un momento di distrazione”.

Le truffe, dunque, sono sempre più diffuse e anche il territorio seravezzino non è immune da questo allarme: telefonate nelle quali si cercano di estrapolare dati sensibili, email con cui si tenta di entrare in possesso dei dati dell’utente, proponendo link fraudolenti sui quali basta spesso cliccare per finire nel tranello. E poi i numerosi porta a porta con truffatori che si presentano tendenzialmente come operatori di associazioni, enti e società che gestiscono le utenze telefoniche, di acqua, rifiuti ed energia elettrica.

Ogni modo e ogni identità viene utilizzata sia per intromettersi nelle abitazioni ma anche per carpire informazioni e magari far sottoscrivere contratti fasulli.

Dinanzi a questo quadro che sta acquisendo proporzioni sempre maggiori, Carabinieri e amministrazione comunale intendono richiamare l’attenzione dei cittadini.

“Il fenomeno è così esteso ed ha modalità tali che è necessaria anche una piena consapevolezza da parte del cittadino – aggiunge l’assessore Pellegrini -, le forze dell’ordine fanno un grandissimo lavoro ma la tipologia di queste forme di delinquenza è tale da richiedere anche una auto-protezione che si può raggiungere appunto mediante la sensibilizzazione e la conoscenza dei metodi che sottendono i raggiri, così da difendersi in maniera efficace”.

Entrambi gli appuntamenti saranno tenuti dai carabinieri: il primo venerdì 31 marzo, dalle ore 17 alle 19, presso la sala Fontana della Misericordia di Seravezza; il secondo giovedì 6 aprile, dalle 17 alle 19, nella sala “Giuseppe Bambini” alla Croce Bianca di Querceta.