Prevenzione dei tumori ad ottobre in Garfagnana

A Castelnuovo Garfagnana l’amministrazione comunale in collaborazione con il “ ritrovo di Roberta” ha dato vita ad una serie di iniziative tra cui l’illuminazione di rosa di alcuni monumenti cittadini.

Tra le varie iniziative in programma esiste anche la possibilità della gestione di un corso online aperto a tutti sull’auto-visita, meglio conosciuta come auto-palpazione. Si tratta di un metodo scientifico che se eseguito in modo corretto secondo le indicazioni che verranno fornite dagli esperti da risultati equivalenti ad una visita ambulatoriale.