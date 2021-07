prevedibile che la scelta di riaprire un tratto del canale Benassai sul viale San Concordio, anziché ripristinare la pista ciclabile, avrebbe suscitato malumori e proteste.

Ho provato in questi giorni a farlo presente ai funzionari della Soprintendenza, ma hanno prevalso altre considerazioni, probabilmente ispirate alla necessità di dare soddisfazione alle richieste di un comitato di quartiere che, come si vede, non rappresenta il pensiero della stragrande maggioranza delle persone che a San Concordio vive e lavora.

In generale, non è certo sbagliato immaginare di riaprire i canali tombati, ma con un progetto complessivo che tenga conto di tutto. Viabilità, parcheggi, esigenze dei commercianti e dei residenti. Dunque non qui e non ora, perché questa situazione è un danno da riparare in fretta, non l’occasione per fare esperimenti.

Mi auguro che, anche alla luce della perplessità che questa decisione sta generando in città e soprattutto nel quartiere, ci siano ancora lo spazio e il tempo per ripensarci.

FRANCESCO RASPINI